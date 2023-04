Beto Casella se reconcilió con uno de sus más grandes enemigos

El conductor de Bendita dejó atrás sus problemas históricos con una de las figuras de América. La reconciliación fue posible gracias a la intervención de los hijos de los protagonistas.

Beto Casella es uno de las figuras de los medios más queridas en el ambiente. No obstante, el conductor de Bendita demostró más de una vez que cuando se enoja no tiene problemas en demostrarlo. De hecho, es el protagonista de una de las peleas más recordadas de la radio: su enfrentamiento al aire con Luis Ventura hace casi 10 años.

En 2014, los periodistas iniciaron un pase de factura mutuo que terminó con una dura discusión durante la emisión de Bien Levantado. Todo comenzó con el enojo de Casella cuando en una edición de Paparazzi se publicó material inédito con su flamante novia, y al conductor de El Nueve no le habían gustado nada, al punto que lo consideró un traición por parte de Luis. En ese entonces, Ventura se defendió argumentando que estaba de vacaciones.





Pero a Casella el argumento no le bastó y se "vengó" contando un chimento sobre la figura de América, al contar en Bendita de su relación e hijo extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. Un escándalo que provocó la separación de la histórica dupla de Intrusos que formaron Jorge Rial y Ventura. Pero 9 años más tarde, de nuevo en un estudio de radio, se firmó la paz. Facundo Ventura, hijo de Luis, entrevistó a Casella en su programa 5 de copas, y le recordó el enfrentamiento con su padre. Lo que nadie se imaginó era que el conductor de Bendita iba aceptar cruzarse con el panelista de A la tarde, tal y como ocurrió.

Beto Casella y Luis Ventura se amigaron

“Me dijeron que él se había enojado por algo que era responsabilidad mía y yo no estaba en el cargo. Me comí un garrón es anecdótico y si nos vemos lo hablaremos. A esta altura del partido no tengo problema de volver a juntarme con él”, manifestó el presidente de APTRA.

A lo que Beto replicó: “De mi parte no tengo problemas y me sentaría a tomar un café. A esta altura, ir a hacer autopsia de cosas que pasaron hace 10 años y la secuencia no tiene sentido. Esta para sentarse a ver qué queremos hacer de la vida los dos y como vemos los medios y la familia. Mirar hacia adelante y me encanta ir a un bar, cafecito y charlar con un colega de la vida”.

Finalmente, arreglaron que sellarán la paz con un asado en la casa de Luis con truco de por medio, que desencadenó la promesa de un un nuevo enfrentamiento. “Soy campeón eterno”, sostuvo Ventura, pero Casella no se achicó y redobló la apuesta: “Ojo, yo también soy bueno. No pierdo nunca. Desde el 2001 vengo invicto”.

"Venimos de una época donde había que ser brabucón. Yo creo que en gran parte tiene que ver con la generación en la que nacimos, del lugar donde crecimos. Pero me gustó que una cosa que ya lleva 10 años, la terminen arreglando los chicos", sostuvo Casella, en diálogo con Intrusos.