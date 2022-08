Luis Ventura amenazó a Beto Casella y el conductor de Bendita respondió picante: "Acostumbrado a la violencia"

Luis Ventura aseguró que quería "cagar a trompadas" a Beto Casella y el conductor de Bendita no dudó en responder picante.

Luis Ventura pasó por LPA (La pu*@ ama) y sorprendió a Flor Peña al asegurar que "cagaría a trompadas" a Beto Casella, quien salió a responderle sin filtros. "Dos viejos pelotudos", disparó filoso el conductor de Bendita TV tras las declaraciones del histórico panelista de Intrusos.

El enfrentamiento entre Luis Ventura y Beto Casella tiene larga data: en el 2014 se cruzaron al aire de Radio Pop y se dijeron de todo, inclusive hubo varias amenazas cruzadas de golpes y extorsión. Pese a que pasaron muchos años, la enemistad sigue igual de intensa según reconoció Ventura, que disparó durísimo contra el conductor de Bendita y aseguró que lo "cagaría a trompadas". "No creo que se la banque", agregó en su charla con Flor Peña.

Lejos de hacerse el desentendido, Beto recogió el guante y respondió filoso. "Hace años que repite lo mismo", comenzó el conductor de Bendita. Sobre la amenaza del periodista recordó que tiene que ver con el enojo de Ventura porque hace años aseguró que el panelista "extorsionaba gente con los sobre marrones". En ese sentido, explicó que lo que buscaba con esas declaraciones era "discutir una forma de hacer periodismo".

"Si quiere le devuelvo el Martín Fierro, aprovecho este medio, te lo doy a vos y lleváselo", agregó Casella, sumamente irónico. Entonces el conductor insistió en la cuestión de debatir sobre periodismo y la forma de comunicar. Picante, Beto reconoció: "Me parece que estamos un poco grandes para agarrarnos a trompadas".

El cronista que lo entrevistaba quiso saber el por qué de tanta violencia, y Casella fue lapidario: "Es un muchacho que está acostumbrado a eso". "Si después hay que llevarlo a un terreno personal yo me he peleado 180 veces, pero solos, sin cámaras, porque es un bochorno: dos viejos pelotudos", agregó contundente Beto. Para cerrar, la figura de El Nueve aseguró que "no está bueno dar ese mensaje pedorro" ya que son "gente grande".

La furia de Luis Ventura contra Jorge Rial

"Todos estos años me he guardado un montón de cosas para preservar, pero me doy cuenta que del otro lado no se cuida una fuente de trabajo de 500 trabajadores. Entonces, digo: '¿Tenemos que estar escuchando cosas que son mentiras?", comenzó su descargo Ventura en Intrusos, por su enojo con Jorge Rial, quien se habría burlado de la situación gremial que atraviesa el Grupo América. Y contó algunas actitudes que Rial habría tenido cuando aún eran compañeros: "Me bajaba notas, entrevistas, me ponía todo el descarte de las notas que hacía dos meses se habían hecho".