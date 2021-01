El conductor de "Bendita TV" se refirió al despido de la panelista.

Los paneles de televisión se renovaron en el 2021 y Mercedes Ninci fue una de las perjudicadas, de un día para otro, generando un escándalo mediático, donde no faltaron acusaciones y descargos. Sin esquivar el tema, Beto Casella -conductor de "Bendita TV"- opinó sobre la salida de su compañera de programa y se mostró firme: "Me duele que se quede sin trabajo".

El conductor del ciclo de El Nueve hizo referencia a la salida de Ninci y defendió a su excompañera. "A mí me plantearon el tema de Mercedes como que quedaba fuera del rol del programa porque Mercedes es más de la primicia, por ahí es más para un programa como LAM. Nosotros le hemos dicho 'no te mates por la primicia', nosotros somos más como los borrachos de la fiesta que opinamos sin saber", comentó, en diálogo con "Los ángeles de la mañana".

"Igual me duele que se quede sin laburo, si no les gustaba en Bendita dije que la lleven a otro espacio y no hubo caso. Por ahí había una historia con Mercedes que no les gustaba, no sé si mezclada con la política o algo personal. No sé, a mí no me gustó", confesó, afirmando que trató de meterse en el conflicto para salvar su puesto laboral.

Y sentenció: "Si se puede consensuar conmigo tanto quien se va o quien llega, mejor. Yo ya paré el canal un día por un compañero, tampoco puedo hacer un piquete cada vez que el canal diga tenemos que desprendernos de alguien, pero me duele porque es una chica que tiene cuatro pibes. No tiene un ex que le pase dinero todos los meses. Laburo va a encontrar porque es muy buena".

El pasado 21 de diciembre, Ninci había compartido un picante descargo en su cuenta de Instagram que decía: "Hola, buenas noches a todos. Debería estar en Bendita en este momento y no lo estoy, porque el nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó porque en 2018 hice una nota para Radio Mitre sobre una investigación que hacía el fiscal Carlos Rívolo sobre una supuesta cuenta que tendría la familia de Víctor Santa María no declarada en Suiza por cuatro millones de dólares, denuncia que había sido realizada por la UIF y por Graciela Ocaña (...)".