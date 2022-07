Beto Casella enloqueció al hablar de una figura de El Trece: "Manicero"

Beto Casella explotó en vivo y sorprendió a todos. El conductor de Bendita, sobre una de las figuras que brilló en El hotel de los Famosos por El Trece.

Beto Casella enloqueció en el aire de Bendita y lanzó palabras muy picantes sobre una de las figuras de El Hotel de los Famosos. El conductor fue categórico, refiriéndose así a uno de los famosos más destacados de los últimos meses en la pantalla de El Trece: "Manicero".

"¡Lo acorralaron a Salwe, pobre! ¡Está bien, ya está! ¡Ya terminó el reality, no lo pueden seguir tratando como a un asesino en serie! Le llegaron a decir hasta ¡Manicero! Y eso te persigue toda la vida. Te pueden decir corrupto, infiel, de todo se vuelve…pero de eso…¡Estás en el geriátrico y todavía te lo recuerdan! Salvo que después recurra a la estrategia de conseguir una novia famosa, que después se siente en todos lados a decir que no es así", explicó Beto Casella, refiriéndose de este modo (y defendiendo) a Martín Salwe.

El conductor de Bendita dio su opinión tras la acusación de Silvina Luna contra Martín Salwe, en la que aludió al tamaño de su miembro viril tras un encuentro íntimo en El Hotel de los Famosos. Al respecto, Beto Casella remató: "En estos programas no es conveniente manotear debajo de la manta ¡no hagan esas cosas porque después trae consecuencias! ¡Tu vida sexual cambia!” “¡Salvo que estén muy seguros de lo que tienen para ofrecer!".

Silvina Luna humilló a Martín Salwe por el tamaño de su pene

Silvina Luna rompió el silencio y mandó al frente a Martín Salwe con un humillante dato sobre el tamaño de su pene, en una de las noches apasionadas que compartieron en El Hotel de los Famosos (El Trece). "¡No alcanzó!", aseguró la modelo con una pícara reacción que hizo tentar a las angelitas.

Invitada a LAM (América TV) Silvina Luna habló de las peleas que tuvo con su ex, el locutor Martín Salwe, en el reality de El Trece y aunque indicó no estar segura de lo que le dijo, precisó que seguro fue un comentario machista como "bien que te gustó tal cosa". En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si durante ese tiempo tuvieron encuentros sexuales y la modelo reconoció, avergonzada: "No, hubo un cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero...".

Picante, el conductor disparó: "¿Poquito? No encontraste mucho...por lo que dijiste recién". Con espíritu divertido y un poco decepcionada con lo que encontró, Silvina se sumó a la chicana e hizo reír a las angelitas: "Me quedé ahí...con ganas. ¡No alcanzó!".