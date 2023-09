Beto Casella dijo lo que todos piensan de Aníbal Lotocki

El conductor de Bendita TV habló sobre Aníbal Lotocki y su esposa, María José Favarón. El duro análisis de Beto Casella.

Aníbal Lotocki y las causas judiciales en su contra siguen en la agenda de los medios de comunicación. El seguimiento sobre la situación procesal se intensificó tras la muerte de Silvina Luna, quien lo llevó a juicio y consiguió que sea condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves. El último en hablar al respecto fue Beto Casella y dijo lo que todos piensan sobre el cirujano.

Lotocki podrá comparecer en los juicios en su contra en libertad luego de que la Justicia rechazara los pedidos de detención en su contra. Según el juez Carlos Rengel Mirat, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 28, el médico estuvo "siempre a derecho". Además, señaló, actualmente se encuentra condenado a 4 años de encarcelamiento "supeditado a que la sentencia adquiera firmeza, lo cuál hasta este momento no aconteció".

Luego de que la Justicia rechazó dos pedidos de detención, Majo Favarón, la esposa del doctor, salió a la puerta de su casa a hablar con distintos medios. La mujer hasta el momento estaba eximida de complicaciones judiciales, pero en las últimas horas el abogado de una de las víctimas pidió su detención.

Tras las declaraciones de Favarón, en Bendita TV realizaron un informe sobre el tema y Beto apuntó con dureza contra Lotocki. “Yo creo que si uno está acusado de cosas graves tiene que salir a explicar. Este hombre que se esconde y la manda a la mujer, que es algo muy común“. “Salí a explicar con cada paciente qué crees que pasó, ellos tienen su propia narrativa, queremos la autoestima de estos dos“, añadió el conductor de El Nueve.

Luego, fue el turno de las panelistas del ciclo las que opinaron. Any Ventura sumó: “Él siempre tira la pelota afuera, siempre dice que son las enfermedades previas que tenían las personas que operó”. Y Edith Hermida cerró: “Chicas no se operen tanto la cara, todas quieren tener en la cara el filtro de Instagram, no se puede, bajemos un cambio con el tema de ponerte la boca, los pómulos, ¡Todas caras iguales!".

El estremecedor testimonio de una víctima de Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki es un médico cirujano que se autodefine como "especialista en modelación corporal" y que les realizó intervenciones estéticas a varias figuras de la farándula, entre ellas a Mariano Caprarola y Silvina Luna, quienes denunciaron que sus problemas de salud comenzaron tras atenderse con él. Cada vez son más las víctimas que pasaron por su quirófano y cuentan las graves consecuencias que les quedaron. Un reciente testimonio de una mujer de 39 años, llamada Silvana Di Raimondo, generó una gran conmoción.

La mujer estuvo presente en los estudios de TN y dio a conocer el calvario que vive con su salud actualmente, luego de haber recurrido al cirujano para hacerse una lipoescultura. Lo que nunca se imaginó es que aquel procedimiento estético iba a derivar en una infección que, al día de hoy, podría costarle la vida.

"Yo no lo conocía, sino que fue por mi expareja, con quien estuve muy enojada con él en ese momento, que tenía buenas referencias. Él era fisicoculturista y quería que quede como una chica fitness", relató la víctima, quien pasó por el quirófano de Lotocki por última vez en abril de 2023. Y agregó que seis meses después de la lipoescultura, comenzaron a salirle "borbotones de pus de la cola, de donde entraba la cánula".

Luego, su nariz comenzó a inflamarse y a largar pus con sangre, pero los médicos no le daban respuestas. "Iba a él, fui a otros médicos pagos, nadie te atiende porque socialmente nadie te entiende y te vuelven a mandar con él. En mi caso particular, que era la nariz, me dice que me vuelve a operar para sacarme la infección", continuó.

Con respecto a la solución que Lotocki le dio, contó, angustiada: “Me daba tratamiento prolongado con Optamox Plus dúo, con el cual me tuvo un año y medio. Me reventó toda”. En su última visita, el cirujano le dijo "que esta era la última operación, en la cual tardó tres horas y media por una nariz". "Los médicos saben que no se tarda eso por una nariz, por lo que algo pasó ahí", explicó.

Por último, adelantó que iniciará acciones legales contra el cirujano una vez que termine de realizarse los estudios correspondientes, para tener toda la documentación. "Una vez que tenga todos mis estudios sé a dónde derivar todo esto. Yo siempre lo tuve al tanto de mi situación, él quiso negociar que vaya a su consultorio y yo le dije que no porque en mi última operación me dejó mal la nariz”, concluyó.