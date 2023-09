Beto Casella dijo lo que todos piensan de Andrea Rincón: "Ya lo sabemos"

Beto Casella dijo lo que nadie se anima a decir de Andrea Rincón. Qué dijo el conductor de Bendita sobre la famosa actriz.

Beto Casella es uno de los conductores más longevos de El Nueve. Durante las noches, y de lunes a viernes, conduce Bendita, el histórico magazine que ya lleva más de 15 años al aire. Y en este envío fue donde el conductor oriundo de Haedo opinó sobre el cruce entre Andrea Rincón e Intrusos, diciendo lo que mucha gente opina de la actriz.

Es conocido el cruce que Andrea Rincón tuvo con parte de Intrusos, de donde ella manifestó haberse ido por no haberse respetado el pacto de tener un mano a mano con Flor de la V sin panelistas mediante. El tema fue tratado en Bendita y se realizó el correspondiente informe, al que Beto Casella le agregó la siguiente opinión: "Ya sabemos que ella es de mecha corta. Si fuera así, que acordó eso con un conductor, tiene razón. Ahora si es como dice Pampito ¿A quién le creemos?”.

Respondiéndole a Beto Casella, Edith Hermida salió al cruce de Andrea Rincón y cuestionó su decisión de marcharse de Intrusos por no aceptar charlar con los panelistas de Flor de la V. “A mí, en líneas generales, no me gustan los artistas que van a los programas y piden hablar sólo con el conductor. Porque no. Yo se de la patria panelista”, sentenció.

Flor de la V confesó la verdad de lo que pasó con Andrea Rincón

Florencia de la V es una actriz, comediante, vedette y presentadora de televisión de 48 años, más conducida por ser la conductora de Intrusos (América TV). Y es por su rol en ese programa que su nombre resonó con fuerza en las redes sociales tras el escándalo con Andrea Rincón, quien denunció al programa de espectáculos y acusó a la producción de haberle hecho "algo muy feo y humillante". En medio de la polémica, De la V rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

Rincón hizo un descargo en sus redes contándoles a sus seguidores lo que le había ocurrido en Intrusos, antes de dar una nota que tenía pactada. Según la modelo, había acordado hacer la entrevista con Florencia, pero la producción cambió los planes a último momento y le dijo que las panelistas del programa iban a hacerle las preguntas. Indignada, Rincón se retiró del estudio y dio a conocer todo lo sucedido a través de un furioso descargo. Ante esto, De la V apareció y dio su palabra.

"Lo que sucedió con Andrea fue un mal entendido. Lamento mucho que haya vivido esa situación. Yo le mandé un mensaje, le escribí. Yo estaba al aire cuando sucedió su descargo, pero pude hablar, y le pido disculpas en nombre del programa si se sintió mal", aseguró la conductora. Y explicó que no estaba enterada de este conflicto, ya que "fue algo que pasó al aire".