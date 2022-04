Beto Casella cruzó a Jorge Rial en vivo: "Un mal momento"

El conductor de Bendita reveló que es diferente a Jorge Rial en un aspecto clave.

Jorge Rial es uno de los periodistas más polémicos de la televisión Argentina, aunque en esta oportunidad Beto Casella marcó claramente las diferencias que tiene con el conductor de Sobredosis de TV al escucharlo contar cómo se maneja en su vida normalmente al no pedir ni recibir nada gratis.

En una entrevista con Dante Gebel, Jorge Rial dejó en claro que siempre fue fiel a sí mismo, que nunca se traicionó, por lo tanto nunca traicionó a nadie más. El periodista expresó: "Yo hago show, no me dejé domesticar por el medio. Yo no iba a estrenos, yo no voy a ningún lado. No me vas a ver nunca en un estreno, no pido entradas de teatro, no tengo canjes. Yo me manejo mi vida".

Dante Gebel y Jorge Rial.

Y como si eso fuera poco, el foco del conflicto nació cuando Jorge Rial agregó: "¿Por qué no tengo canjes? porque si quiero ir a comer, pago. Si está mala la comida te lo digo 'che, vení, es una porquería esto'. Pero si me lo dieron de canje me lo tengo que comer igual".

Ante esta situación Beto Casella manifestó: "Yo nunca voy a llegar a ser Rial por eso. A mí me traen mal la comida y me la como. Me da cosa llamar al mozo, hacerle pasar un mal momento. Yo he pedido milanesas a caballo, me han traído un bife y me lo comí, pienso 'otro día me como la milanesa'. Como lo que me traen".

Edith Hermida también se involucró en la polémica

Sin pelos en la lengua, Beto Casella evidenció que cuando hay un empleado de por medio, prefiere evitar situaciones de conflicto, aunque haya pagado por el producto que está comiendo o el servicio recibido de parte de quienes lo atienden. La única en contradecirlo fue Edith Hermida que le dijo que él también es de enojarse fácil: "No te hagas el bondadoso y el Heidy. También sos calentón".

Aunque cuando Beto Casella le explicó a qué se refería, estuvo de acuerdo en que el conductor de Bendita jamás se la agarraría con un empleado: "Vos sos un tipo que nunca se la agarra con los empleados". Lo cierto es que Jorge Rial hacía referencia a poder tomar decisiones con total libertad y no estar limitado por un favor o un regalo que recibe a cambio. Pero al poner el ejemplo de la comida, fue juzgado en el panel del programa que compartió el compilado sobre su entrevista con Dante Gebel.