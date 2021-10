Benjamín Vicuña se reencontró con la China Suárez en Madrid

Benjamín Vicuña viajó a Madrid, España, para reencontrarse con la China Suárez y sus dos hijos, Amancio y Magnolia.

Benjamín Vicuña se tomó un avión hasta Madrid, España, para ir a visitar a sus dos hijos que comparte con la actriz China Suárez: Magnolia y Amancio. Mientras transitan su separación, tras haber pasado cinco años juntos, volvieron a reencontrarse en Europa.

La China está en España debido a su carrera de actriz: fue hasta allá con sus tres hijos, su mamá y una niñera para filmar una nueva película y de paso ir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Por su parte, uno de los motivos por los que Vicuña también viajó fue para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), el actor chileno expresó su descargo: "No hay nada que contar. La gente sabe lo difícil que son estas situaciones, todos las han vivido en algún momento. Son temas que se viven a puertas cerradas. Es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes, queridos, pero también entiendo su trabajo y soy respetuoso. No hay mucho que contar, es lo que es".

Sobre la China Suárez, aseguró que se separaron en buenos términos, al igual que había contado ella, y demostró tenerle un gran cariño y respeto. “Es la madre de mis hijos, preciosa, buena persona. Me separé en buenos términos. No hay forma de hacer las cosas para que les gusten a todos".

“Intento, a pesar de que el dolor y los duelos son internos y reales (soy un tipo grande de 42 años y no es joda), entender los contextos cuando los programas tiran fruta y no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado y respeto”, les pidió a los periodistas.

“Ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora ya directamente trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo y que esto es así. Esta es mi casa, me sentí como invadido, quise salir dos minutos, ahora me voy a ver a mis hijos, y quiero estar con mis hijos solo y no quería que me siguieran. Ojalá que puedan entender mi punto”, finalizó Vicuña.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los rumores entre la China Suárez y Javier de Miguel?

Recientemente, salió a la luz una teoría de que la China Suárez está conociendo al modelo español Javier de Miguel, con el que se cree que tuvo algunas citas. Cuando los periodistas de LAM le preguntaron a Vicuña qué le pasaba con esto, él fue contundente: “Yo soy feliz si ella es feliz. La verdad, me parece muy bien”.