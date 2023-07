Benjamín Vicuña reveló un secreto de su vida privada: "Me cuesta"

El actor sorprendió al dar un gran detalle de su vida privada luego de la separación de Pampita y la China Suárez.

Uno de los galanes de la televisión es, sin duda, Benjamín Vicuña y siempre su situación sentimental es uno de los temas más comentados. El chileno, en esta oportunidad, reveló lo que actualmente le pasa por su vida cuando está completamente soltero.

Después de haber tenido grandes romances mediáticos, como Pampita o la China Suárez, el chileno ahora reveló cómo es vivir en soltería en la actualidad, aunque no dejó de tocar el tema de la relación con ambas personalidades. En una charla con Agarrate Catalina, Vicuña insistió: "La soltería no está mal, pero es extraña porque me gusta conocer lugares, compartir momentos. Me cuesta entenderla".

Más allá de esta situación, también contó una situación que le tocó vivir cuando una de sus hijas -Magnolia, la que tiene junto a la "China" Suárez- le preguntó si ella se parecía a Blanca -la nena que tuvo con Pampita y que murió en 2012-. En ese sentido, contó: "De la nada me preguntó esto. Sí hay una curiosidad. Me emocionó. Está el tema de naturalizar ciertas cosas que pasan luego. Con todos mis hijos hablamos de Blanca, lo tomamos con amor, con dulzura y por eso está presente”.

La revelación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Benjamín Vicuña habló sobre sus relaciones de amor y contó la verdad en alusión a las rupturas con las madres de sus hijos, Carolina "Pampita" Ardohain y María Eugenia "La China" Suárez. El actor oriundo de Chile reflexionó sobre su nivel de entrega en ambos vínculo y destacó que no siente a ninguna como un fracaso.

Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja entre 2006 y 2015 y juntos se convirtieron en padres por primera vez: tuvieron a sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. El final de ese amor se dio de manera conflictiva en medio de un escándalo mediático en el que Pampita acusó al padre de sus hijos de haberle sido infiel con "la China" Suárez en el rodaje del filme El Hilo Rojo. A pesar de que en un principio los actores negaron esa acusación, a los pocos meses se mostraron en pareja y luego se convirtieron en padres de Magnolia y Amancio.