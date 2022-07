Bebe Contepomi puso en riesgo su vida para salvar a un gato: "Heroismo"

El periodista Bebe Contepomi se convirtió en el héroe de sus hijos tras arriesgar su vida para salvar al gato de la familia en una difícil maniobra. Escalado a un árbol, Contepomi antepuso el bienestar del animal a su propia vida y contó cómo fue ese difícil momento de rescate. "No sé si me subía si un hijo estaba ahí arriba, pero por el gato sí", afirmó Contepomi, entre risas.

"Estaba prendiendo un fueguito de domingo con mi familia, mis hijos y mis sobrinos, para un asadito, y mi hija me dice '¡papá, papá! El gato se trepó al árbol'. El gato tiene un mes y medio, es chiquitito. Estuve 20 minutos desde abajo, diciéndole (al gato) 'bajá gordo'. El heroísmo surge de la presión familiar", reveló Bebe Contepomi en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), sobre su hazaña.

Profundizando en los detalles de la anécdota con final feliz, afirmó: "En un momento pensé '¿será cierto todo ese verso de que los gatos caen parados, de las siete vidas? Le pasa algo al gato y soy el peor papá del mundo'. Vicente, el de 11 años, me trae la escalerita, me subí al árbol y dije 'no voy a pensar. Si en el camino me caigo y me mato, me mato. No tuve ninguna estrategia. Fui el papá del año".

"A los 51 años fue la primera vez que me subí a un árbol. Es más, fue mi actividad deportiva del 2022", sumó, con mucho humor. La repercusión que tuvo el heroico video fue tan grande que el periodista de rock recibió llamados de Andrés Calamaro, Gustavo Cordera y de muchas personas más. "Tenemos un perro y un gato. La verdad que yo, toda la vida, dije 'nunca voy a tener una mascota'. Era anti mascotas hasta que tuve hijos. Ahora estoy enamorado de Felpudo y el Gordo, el perro y el gato que se llevan muy buen", cerró Bebe Contepomi.

Bebe Contepomi habló tras la viralización de un video en el que señalaron su llamativo movimiento de mandíbula

“Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo. Hoy me levanté siendo tendencia”, reconoció el periodista, años atrás, en diálogo con Juan Di Natale, quien también se sumó a las bromas sobre el meme de Bebe Contepomi y su mandibula, diciendo que es una buena noticia “que haya podido dormir”.