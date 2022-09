Barassi avivó una fuerte interna: "No se nombra a Jey Mammón en este programa"

Darío Barassi hizo un potente descargo en vivo contra Jey Mammón, quien le quitó el puesto en dos importantes acontecimientos.

Darío Barassi tiró un fuerte palito para Jey Mammón mientras conducía su programa, 100 Argentinos Dicen (El Trece), en reclamo por el Martín Fierro que Jey le ganó en 2022 bajo la categoría Revelación, en la cual ambos conductores estaban nominados.

Lejos de esconder su desilusión, Barassi confesó en reiteradas ocasiones que tenía muchas ganas de ganar aquel premio, a pesar de que felicitaba a su colega por haberlo ganado. Esta vez, volvió a sacar el tema a colación durante una de las emisiones de su programa.

Todo comenzó cuando un participante se presentó al programa y todos en el set coincidieron en que tenía algo parecido a Mammón. "Hay un aire a Jey, ¿no? Aunque me parece que los ojos son muy distintos...", opinó Barassi. Acto seguido, agregó con su característico tono de humor: "No se nombra a Jey Mammón en este programa".

Fue entonces cuando otra de las concursantes hizo un chiste por lo bajo y Barassi estalló a carcajadas. "¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo ese chiste tan bueno? ¿Una de las chicas de acá? ¿Que se parece más a mamón que a Jey, dijeron? ¡Qué barderas, chicas! ¿Quién fue? Bueno, chicos, igual me parece perfecto. Ya sabemos, me ganó el Martín Fierro, es la cara del turismo de San Juan...", comentó el conductor.

Y aprovechó para reclamar que además de haberle ganado el Martín Fierro, también el gobernador lo eligió como la cara de turismo de la pronvincia. "¡Un año negociando yo para ser la cara del turismo, pierdo el Martín Fierro y aparece 'los vinos sanjuaninos, Jey Mammón. ¡¿Qué?! De verdad, o sea, San Juan habrá puesto guita para que gane el Martín Fierro. Nah, mentira, los Martín Fierro no están arreglados, porque yo no me lo gané. Habrá que llamar al gobernador, que de la cara, porque no se entiende que no me elijan, ¡mirá lo que soy!", bromeó Barassi.

La tristeza de Darío Barassi por los premios Martín Fierro 2022

Si bien Darío Barassi se consagró como uno de los conductores preferidos durante 2021 y ganó una estatuilla, confesó que su mayor sueño era ganar el premio de Revelación, que le fue otorgado a Mammón, y el de Mejor Conducción, que fue para Guido Kaczka. “Orgulloso del premio al programa, soy fanático del programa que hago. Lamentablemente, revelación y conducción los perdí. Gordo loser. Y debo confesar que les tenía ganas. Llevo 15 días preparando el discurso, así que se lo van a tener que fumar dijo. En serio tenía ganas de ganármelo”, expresó en un video que compartió con sus seguidores de Instagram.