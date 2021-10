Bake Off: explotaron los memes por la torta de Gino

Gino, participante de Bake Off Argentina, se convirtió en tendencia en Twitter por la torta que presentó este domingo.

Gino, participante de Bake Off Argentina, reality show de Telefe.

Bake Off Argentina enfrentó a sus participantes a un nuevo desafío: hacer una torta inspirada en México. Gino, uno de los concursantes, se convirtió en tendencia en las redes sociales desde el momento en el que mostró su torta frente a las cámaras: una masa casi completamente blanca, sin decoración. Según los televidentes, era obvio que él iba a ser eliminado. Al final del programa, quedó nominado como uno de los peores pasteleros del día con Kalia y Gianlucca.

Gino hizo una preparación que no estuvo incorrecta en cuanto al sabor, pero con un nivel de diseño y decorado que no llegó a cumplir con las expectativas del jurado. “Lo que se ve es muy simple. Falta bordado, falta color, espíritu mexicano. Está correcta, pero le falta toda la decoración que pedíamos”, le dijo Pamela Villar. “Me encanta la idea de humedecer ese bizcocho, y de repente viene el ron, el ananá y el caramelo y está buenísimo”, le destacó.

“Gino, ¿son maracas o son los baleros del Chavo?”, le preguntó Dolli Irigoyen. “Para mí una revelación. Es la primera vez que veo un trabajo adentro de la torta de Gino correcta, impecable, rica, con sabores mexicanos. Muy linda arriba, pero no terminaste la decoración”, señaló la experta.

Por su parte, Damián Betular le dijo que su torta estaba bien hecha pero que le faltaba toda la decoración. “Gino, ¿esto lo hiciste vos? Está muy bien el bordado. No te decimos que no estás haciendo nada o que solo venís a divertirte, pero tiene que haber una administración del tiempo. Me da pena porque la prolijidad es impecable. Era un bastidor para pintar bordar y coser, estaba preparado todo para que brillaras”, observó.

La consigna de este episodio de Bake Off fue una de las más complejas de todo el certamen. “En el día de hoy nos van a tener que hacer viajar a México”, comenzó Paula Chaves, la conductora del reality. “México es un país muy grande y tiene una gastronomía muy variada que combina perfectamente los olores, las texturas, los colores…”, explicó. “Quiero ver el espírtu mexicano en sus tortas, quiero ver un viaje a través de los sentidos y los sabores mexicanos”, agregó Pamela.

“La torta bordada mexicana debe tener al menos veinte centímetros de alto, un bizcocho y dos rellenos inspirados en la cultura mexicana. Y la decoración tiene que tener flores hechas con picos rusos y bordado mexicano”, cerró la conductora. “Tengan en cuenta la palabra inigualable porque eso es lo que tienen que ser sus tortas. Prolijidad y mucho color, como México”, les dijo Betular.

“Cuidado cuando estén decorando que no se les chorree o confunda algún color. Anímense al picante que también está dentro de la comida mexicana”, les aconsejó Dolli Irigioyen. “Al final de este episodio, uno o una de ustedes abandonará la competencia. Para el desafío inigualable del domingo tienen 2 horas y 45 minutos”, cerró Paula.

Las reacciones en Twitter por el desempeño de Gino de Bake Off