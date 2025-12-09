Baby Etchecopar le soltó la mano definitivamente a Milei y lo expuso en vivo: "No"

Baby Etchecopar le soltó la mano definitivamente a Milei y lo expuso en vivo.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar le soltó la mano al Gobierno con una editorial fulminante en su programa Basta Baby (A24). Cansado de la narrativa oficial sobre la supuesta recuperación económica, el conductor puso el foco en la realidad de la clase media y lanzó una dura advertencia a Javier Milei.

El periodista partió de un dato concreto: el salario promedio de "un palo" (un millón de pesos), que el oficialismo ostenta como un logro pero que en la calle no alcanza para nada. "Un palo por mes son 30 lucas por día. Y un Presidente que todavía no nos respondió qué se compra con 30.000 pesos", comenzó, visiblemente indignado.

Etchecopar redobló la apuesta y desafió a los funcionarios libertarios a vivir con ese dinero. "Que me venga a decir con este millón de mangos qué hago. ¿Cómo vivo un mes? El que gana un palo no tiene casa. ¿Cuánto paga de luz, cuánto fue el aumento del costo de vida?", se preguntó, desmintiendo la supuesta "estabilidad" que pregona el Ejecutivo. En esa línea, apuntó contra la diputada Lilia Lemoine y el equipo económico: "Un ministro de Economía, o un canciller, o quien quiera del Gobierno, o Lemoine, que es tan graciosa... explíquenme".

La dura crítica a los funcionarios

El momento más caliente de la editorial llegó cuando Baby contrastó la suba de precios con la actitud festiva de los libertarios. Criticó los aumentos en el colectivo, la carne y la canasta navideña y destrozó a la militancia digital y a los funcionarios jóvenes. "Y los pendejos estos todavía siguen abrazándose, besándose, aplaudiendo, ¿festejando qué?", lanzó con furia.

Para cerrar, Etchecopar dejó una reflexión lapidaria sobre el futuro del Gobierno si no cambia el rumbo: "¿No sería conveniente explicarle a este Gobierno, todos juntos los periodistas, que no están gobernando bien? Están haciendo las cosas mal". "Ellos juegan al gobierno, pero en realidad las mentiras de ellos se empiezan a descubrir. Y nos estamos dando cuenta con el bolsillo que nos están engañando y no sé cuánto tiempo más vamos a vivir engañados", sentenció.