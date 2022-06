Azzaro ventiló la pelea entre Fantino y Ruggeri: el audio del conflicto

Flavio Azzaro dio detalles de la disputa que hay en ESPN y explicó por qué Alejandro Fantino criticó a Oscar Ruggeri en un picantísimo audio.

En las últimas horas, se conoció que Alejandro Fantino y Oscar Ruggeri están peleados, y ya no conservan la amistad que forjaron durante tantos años. De acuerdo a un audio que publicó el propio conductor, la disputa entre ambos protagonistas de ESPN tiene una explicación que justamente aclaró Flavio Azzaro por medio de un video de YouTube.

Fantino, que todavía tiene contrato con la mencionada señal de deportes pero que aún no tiene fecha confirmada de regreso a la TV, atraviesa una situación incómoda. A raíz de la poca claridad que tiene con respecto a su futuro, el conductor lanzó fuertes dardos en su podcast de Spotify contra un compañero de ESPN: "¿Hay que tirarle piedras al sistema desde adentro o desde afuera? Desde afuera es fácil. Pero muchos que están tirándole piedras al sistema desde afuera, una vez que entran se acomodan al poder y no salen más y les encanta viajar en primera a una final de copa en Europa".

Sin dar a conocer el nombre de la persona que criticó, el experimentado periodista que surgió del ámbito deportivo y que hoy trabaja en el ámbito político por América TV fue destructivo: "Es aceptable que alguien que le tiró piedras al sistema, una vez que está adentro del sistema no quiera volver a tirarle desde afuera. Me ha pasado". Y agregó que se sintió defraudado por un colega: "Pero últimamente he tenido ingratas sorpresas y decepciones de gente que fue compañera, caminante en esto de tirarle piedras al sistema y una vez dentro del sistema utiliza la daga de la traición para cortarme la garganta desde atrás".

Consciente de que todavía tiene un vínculo con ESPN, Fantino expresó: "Yo he quedado afuera nuevamente de los lugares de discusión futbolera. Y ustedes me dirán 'bueno, quedás afuera porque querés'. No, quedo afuera porque no me llaman". "Tal vez sea un error mío, tal vez no estoy lo suficientemente preparado y no sé de fútbol para que el sistema en el cual trabajo no me llame a discutir las cuestiones del día a día futbolero. O sea, mi sistema me tiene, trabajo en lugares de poder periodístico deportivo, pero no estoy en el día a día", añadió, con cierta angustia.

Alejandro Fantino y Oscar Ruggeri atraviesan un conflicto en ESPN.

Qué dijo Flavio Azzaro sobre la pelea entre Alejandro Fantino y Oscar Ruggeri

Tras escuchar el testimonio de su ex compañero de TV en El Show del Fútbol (América TV), Flavio Azzaro dio a conocer el nombre de la persona a la que Alejandro Fantino cuestionó duramente: "Fantino critica a Ruggeri, porque este audio es claramente para Ruggeri, porque Ruggeri no se pone a favor suyo".

En tanto, Azzaro señaló que "evidentemente Fantino está con un conflicto (NdeR: con ESPN), le dan pero no le dan, está pero no está, dice que va a estar (al aire) y después lo sacan. Como ya adelanté Fantino está excluido de ESPN". Y concluyó: "A Fantino le da bronca que algunos sean del sistema cuando él estando en ESPN es parte del sistema, o habiendo estado hasta hace 5 minutos".

Alejandro Fantino enfrentó el rumor de su romance con El Polaco Bastía

Alejandro Fantino se refirió a las relaciones que tuvo en su vida y enfrentó los rumores de romance con Adrián "El Polaco" Bastía, ex jugador de Racing con el que fue vinculado durante muchos años. En dicho marco, explicó: "Siempre mantuve todo lo que hice en mi mundo y en el mundo de la persona con que lo compartía. ¿Y qué pasaba?. Como no me mostraba, empezaron a dudar. Yo me reía, pero decían que salía con Luciano Pereyra o que era la pareja del 'Polaco' Bastía". De hecho, aseguró que el ex mediocampista de Racing siempre fue su "amigo".

En tanto, Fantino indicó que en aquellos tiempos la sociedad patriarcal se resistía aún más a tolerar una relación entre hombres. "Hace 20 años era como que te dijeran que eras un asesino". Y dejó en claro que recibió muchos insultos y agravios machistas en los estadios de fútbol: "Me gritaban en la cancha. Y yo me cagaba de risa. Pero eso tenía que ver con el hecho de haber sido siempre muy para adentro y no contar mis cosas". Finalmente, concluyó: "Son esas cosas imbéciles que se instalan y que nunca me afectaron a mí personalmente, porque no tendrían nada de malo tampoco si hubiesen pasado".