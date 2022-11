Aseguran que Scaloni desconfía de De Paul: "Ha generado malestar"

Un especialista en este tema analizó un famoso video de el DT de la Selección Argentina y reveló cómo se dio cuenta de su desconfianza en Rodrigo De Paul.

A pocos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, todas las expectativas están puestas en que la selección aproveche su consolidación como equipo y demuestre esta unión en las canchas. Sin embargo, recientemente, un especialista en lenguaje corporal analizó un famoso video de Lionel Scaloni y aseguró que el DT de la selección desconfía de Rodrigo de Paul.

De visita a Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, Hugo Lescano, un especialista en lenguaje corporal, analizó el video en donde Scaloni anunciaba la lista oficial de jugadores que formarían parte del mundial y determinó que el Director Técnico tiene un problema de confianza con De Paul. Precisamente, estas especulaciones empezaron desde que el futbolista se colocó en el foco mediático tras confirmar su relación con Tini Stoessel.

"Si ustedes miran bien, cada vez que nombre a un jugador, Scaloni mueve la cabeza para arriba y para abajo. Incluso en el caso de Messi parece que se le va a salir la cabeza del cuerpo. Bueno, eso se llama 'código de comportamiento 85' y es decir que sí y acompañar con el cuerpo a lo que se está diciendo", empezó por decir el especialista en lenguaje corporal. Posteriormente, explicó por qué notó una gran diferencia con la actitud de Scaloni cuando mencionó a De Paul.

En este marco, aclaró: "En el caso de De Paul fíjense que se queda con la cabeza fija. Su cuerpo no está aprobando lo que dice". Posteriormente profundizó: "Y además, si ustedes miran bien, verán que hace 3 o 4 pestañeos. ¿Saben por qué? Porque interiormente está pensando cosas que no le gustan de De Paul y su cerebro está forando al inconsciente para encontrar eventos positivos".

Sobre los motivos del descontento de Scaloni con Rodrigo De Paul, Lescano aclaró que se debía a su exposición mediática. "Aquí mismo se dijo que lo que ha generado malestar en el cuerpo técnico del seleccionado son los conflictos y la exposición de su romance con Tini Stoessel", sentenció.

El triste anuncio de De Paul a días del Mundial: "Te voy a extrañar"

Rodrigo De Paul publicó un triste comunicado a través de sus redes sociales a pocos días del comienzo del Mundial Qatar 2022. El volante de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni no dudó y se mostró consternado por un tema en particular que vive muy de cerca. Mientras tanto, la relación del volante con Tini Stoessel no atraviesa el mejor momento posible y crecieron las especulaciones sobre su regreso con Camila Homs.

Sin embargo, en esta ocasión no se refirió ni a la cantante ni a su expareja. El mensaje fue para Giovani Lo Celso, su compañero de la "Albiceleste", quien subió una foto a su cuenta de Instagram en la que expresó sus sentimientos por perderse la Copa del Mundo que iniciará el próximo 20 de noviembre. El mediocampista, que vivió momentos inolvidables con el joven del Villarreal, abrió su corazón y no se guardó nada.

El mensaje de De Paul a Lo Celso.

"Voy a extrañarte afuera y adentro, en los mates y cada vez que tiernos los reyes, en el micro que arranques con tus canciones de cancha, gracias por el recorrido, jugar con vos es mucho más fácil. Te amo mí hermano, nos quedan muchas paredes por tirar. Recuperate, te esperamos", escribió Rodrigo De Paul en una historia de la mencionada red social acompañada de una foto de Gio, quien no estará en la cita mundialista por el desprendimiento sufrido en su pierna derecha.

Es que no sólo compartieron todo en el verde césped, en donde ganaron la Copa América y la Finalissima, sino que también los viajes y las concentraciones que fortalecieron al grupo aún más. Esto, sin dudas fue clave para que el plantel de la "Scaloneta" esté más fuerte que nunca de cara al certamen. Además, tanto De Paul como Lo Celso significan una parte importante del ciclo del estratega.