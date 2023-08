Aseguran que Morena Rial contactó a un umbanda para "engualichar" a Jorge Rial: "Se quería quedar con todo"

Una amiga de Morena Rial reveló detalles sobre los ritos umbanda que la hija de Jorge Rial practica desde hace años.

Morena Rial rompió el silencio sobre los fuertes rumores que circularon sobre su participación en rituales umbanda. La mediática rompió el silencio luego de que se filtrara una foto en las redes sociales en la que se la puede ver en un ritual junto a un pai y una amiga cercana la expuso aún más al revelar sus maniobras místicas contra su padre, Jorge Rial.

Melina Granado, una de sus amigas más cercanas, aseguró que la joven contactó al líder del grupo para maldecir a su padre, Jorge Rial, y así acelerar la herencia. Además, señaló que el infarto que el periodista tuvo en Colombia podría haber tenido que ver con esta situación. Es sabido que Morena está bastante involucrada en el mundo espiritual. Apenas unos meses atrás, había sido expulsada de un hotel tras incendiar las cortinas de la habitación, en medio de un ritual a San La Muerte. A pesar de que la influencer lo negó todo, la filtración de esta imagen confirmó que participa activamente en ritos junto a la comunidad umbanda.

Melina, amiga de Morena, contó en LAM (América TV) que acompañó a la joven a varios rituales en Buenos Aires y en Córdoba. "Ella va a villas, entra y empieza a preguntar si conocen a brujos y umbandas”, relató. Además, sostuvo que Morena "pide cosas buenas para ella, y para otras personas, lo malo". Además, explicó que su principal pedido era que su expareja, Maxi, regresara a su vida. "Quería amarrarlo, pedirle que volviera”, puntualizó. Cuando Fernanda Iglesias le preguntó si el infarto que tuvo Rial tuvo que ver con un pedido de su hija, la joven asintió y dijo que no quería dar demasiados detalles, ya que Morena la amenaza. "Ella se quería quedar con todo”, aseguró, en referencia a la herencia.

"A More la conozco mucho, viví muchas cosas con ella, como las macumbas que hacía. Yo no las hice porque en mi familia somos cristianos. Morena hacía rituales a favor de ella y en contra de otras personas que no puedo decir, familiares. No voy a dar nombres, es muy fuerte”, cerró la joven.

Qué dijo Morena Rial sobre su participación de los rituales umbanda

Con respecto a cómo se desarrollan los ritos umbanda, Iglesias detalló que "es una fiesta en la que la gente pide cosas, tocan tambores, bailan, invocan el espíritu de sus ancestros y se visten como ellos". Yanina Latorre interrogó a Morena al respecto con una pregunta al hueso: "¿Vos creés en los ritos umbanda?". "Yo no creo en la iglesia. Yo respeto todo tipo de religión y pido que ustedes respeten lo que yo creo o dejo de creer", respondió la hija del conductor.

Y se defendió: "No fui a hacer ningún un rito. Un rito es cuando se mata a un animal y yo no maté a ningún animal". En este sentido, explicó que normalmente, los ritos umbanda están basados en el sacrificio. Además, agregó que conoce al pai de aquella foto. "Yo estoy interiorizada en el tema, pero yo fui a hablar con un pai. Él es mi amigo, yo lo conozco", señaló. "¿Y vos por qué fuiste? ¿Fuiste a pedir ayuda?", quiso saber la "angelita".

"Fui para estar mejor yo. No fui para nada en específico", respondió la hija del conductor de Argenzuela (C5N). Luego, Fernanda Iglesias sumó que esta no es la primera vez que Morena participa de ritos umbandas. "Este Pai se llama Ariel González, es argentino y está en la zona oeste. Las reuniones se hacen por Hurlingham”, puntualizó. En cuanto a las declaraciones de su amiga Melina, Morena negó todo y dijo que la joven es "una persona nefasta que hace cualquier cosa por un minuto de cámara".