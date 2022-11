Aseguran que Benjamín Vicuña se enamoró de Camila Homs en un evento: "Quedó como loco"

Benjamín Vicuña reaccionó de una llamativa manera al cruzarse con Camila Homs en un evento.

Benjamín Vicuña y Camila Homs se cruzaron en un evento y varias personas que estuvieron presentes aseguraron que el actor chileno se quedó fascinado cuando la vio entrar. Además, se supo que se conocen desde hace un tiempo.

De acuerdo con personas que estuvieron en aquel evento, Vicuña, quien está actualmente soltero, miró fascinado a la exesposa de Rodrigo de Paul cuando llegó al lugar. Más tarde, se dice que tuvieron una conversación que dio la pauta de que se hablan desde hace bastante.

"Me cuentan que él estuvo muy educado, que charló con todo el mundo y que, en un momento, estaba como en un living y se le transformó la cara para bien cuando la vio entrar a Cami Homs al evento. Quedó como loco", reveló Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). "Sí, estás en lo cierto", aseguró su compañero "Pampito".

"Hay mil testigos. En un momento, me dicen que Cami se sienta con una amiga con la que estaba acompañada y él se acerca a saludar. En la conversación, Benjamín le decía: '¿Cómo te fue hoy en...?' Como que sabía la agenda de Camila, se ve que habían cruzado alguna palabra", detalló la panelista. En este sentido, destacó que Vicuña "se mostraba súper interesado en saber cómo estaba y qué había hecho".

Además, "Pampito" agregó que cuando la modelo pasó caminando, Benjamín le dijo: "Fiu, fiu": "Te agrego una cosa: cuando sale Cami Homs, que estaba dando una entrevista, pasa Vicuña y le hace como un silbido. Me lo contó el cronista que estaba haciendo la nota". Sin embargo, Estefi destacó que Vicuña está soltero pero Camila sigue en pareja con el empresario Charly Benvenuto.

La reacción de Camila Homs tras ser vinculada con Benjamín Vicuña

Mientras Camila Homs estaba siendo entrevistada por un periodista de Socios del Espectáculo (El Trece), el ex de "La China" Suárez pasó y le tiró un beso para saludarla. "¿Cómo estás?", le respondió la modelo con una sonrisa y un guiño de ojo. El entrevistador se quedó mirando toda la situación y comentó: "Perdón, pero muy pulposo ese beso que te tiró Vicuña...".

La ex de De Paul se puso nerviosa y le contestó: "No, no, por favor. Un divino, es Benja. Todo bien, charlamos, lo conozco, pero no". Acto seguido, el movilero le preguntó si estaba soltera, a lo que Homs respondió que no, ya que está saliendo con Benvenuto. "Tiroteador terrible", insistió el periodista. "Me hacés poner colorada, nene", se quejó la modelo.