Aparecieron los padres de Coti y revelaron su estrategia en Gran Hermano: "Hizo la tarea"

Los padres de la joven participante de Gran Hermano contaron cómo era su vida antes de entrar a la casa de Telefe y cuáles son sus expectativas a futuro.

Los papás de Coti de Gran Hermano hablaron en los medios y dieron a conocer datos sobre la vida privada de su hija. La joven es una de las concursantes más carismáticas de la décima temporada del reality show en Argentina y hablaron de la relación de Coti con "El Conejo" dentro de la casa.

"Nosotros estamos hinchados de orgullo. Constanza es traviesa, ella antes de entrar se vio todos los Gran Hermano, hizo la tarea, y es muy inteligente ¡Así que no sé con qué se puede salir! Igual a nosotros nos sorprendió que hiciera la espontanea, no sé qué se le puede cruzar por la cabeza de acá en adelante", comentaron los padres de la joven en diálogo con el ciclo de televisión A la Barbarossa.

Los papás de Coti se refirieron al festejo de su hija cuando Mora quedó eliminada de la competencia, momento en el que la joven besó un rosario dando las gracias a Dios: "Ella es muy amiguera, tiene muchos amigos. Y en cuanto a lo del rosario, sí somos creyentes, nosotros también lo usamos. Yo me imagino que ahora los que salgan por ahí a alguno no le gusta lo que hizo, pero hay que entender que es un juego". En cuanto a la relación amorosa de Coti con "El Conejo", se mostraron algo incrédulos: "No sabemos si es estrategia o no, pero creo que algo hay".

La Tora será sancionada por Gran Hermano por incumplir una regla

Lucila fue señalada en las redes sociales por hablarle a Juan sin el micrófono puesto, lo que está prohibido por las reglas del reality show. "Gran Hermano constató un incumplimiento en las reglas de la casa", enunció al respecto Santiago del Moro en Telefe y reveló que el martes 8 de noviembre por la noche se publicará cuál será la sanción que "la Tora" recibirá por su incumplimiento. Las panelistas Nati Jota y Laura Ubfal hicieron sus suposiciones al respecto: la primera dijo que creía que enviarían a palca de nominaciones a Lucila, mientras que la segunda fue por una opción más leve, la anulación de los votos de la participante.