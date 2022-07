Apagon a Tinelli: Rial denunció una campaña de Marcos Peña contra Canta Conmigo Ahora

En Twitter fue tendencia el hashtag #ApagónATinelli y Jorge Rial reveló que fue para atacar adrede al conductor de Canta Conmigo Ahora. Los detalles.

El regreso de Marcelo Tinelli en El Trece tuvo algunos ataques vía redes sociales que no escaparon a lo viral, dado que el hashtag #ApagonATinelli fue tendencia en Twitter mientras se desarrollaba Canta Conmigo Ahora. Frente a esta situación, Jorge Rial denunció que la campaña fue a propósito y filtró de qué se trató.

El regreso del "Cabezón" con un nuevo formato televisivo tuvo puntos altos de rating llegando a 17, e incluso ganándole en varias oportunidades a La Voz Argentina. Sin embargo, el #ApagonATinelli fue protagonista en Twitter con un trasfondo revelado por Jorge Rial: "Podemos confirmar la campaña contra Tinelli".

A través de su programa Argenzuela por C5N, Rial lanzó graves acusaciones hacia periodistas, productores e influencers que, según contó, les pagaron para llevar adelante la campaña. Sumado a eso, reveló que el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, se encuentra "detrás de la campaña en redes contra Tinelli".

Uno de los nombres filtrados fue el de Nacho Rodríguez, periodista de espectáculos que brinda información sobre rating. "¿De verdad estás haciendo esto? Dejate de joder, después hablás de rating y todo y estás pago por el macrismo", lanzó el conductor.

El cruce más picante fue contra el productor Martín Amestoy, a quien le dijo de todo: "En vez de hacer esto dejá de pegarle a las mujeres. Le pegaste a Silvina Escudero ¿No te acordás de eso? Tenés que sentarte y cerrar el culo, sos un violento con las minas. Es un tarado, un golpeador. Dice que es productor...". A raíz de este comentario, Amestoy se defendió en Twitter y se generó un tenso ida y vuelta.

"Me nombraron dos veces y me tuve que fumar todo el programa indigno de mierda de 1.5 de rating que estás haciendo en tu fin de carrera. No me nombres más hijo de puta, me cagaste la tarde", expresó furioso. A pesar de la campaña en redes contra Tinelli, el conductor de El Trece lideró el rating en competencia con La Voz Argentina.

Rating: inestable debut para Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora

Canta Conmigo Ahora sorprendió con su debut en El Trece y alcanzó inesperadas cifras de rating, pero hacia el final del programa, la situación se desestabilizó. Luego de la final de El Hotel de los Famosos, Marcelo Tinelli volvió a la pantalla chica logró posicionarse por encima de La Voz Argentina su mayor contrincante.

La dinámica del programa consiste en la audición de aspirantes a cantantes profesionales que cantan ante 100 jurados que elijen si "cantar o no con ellos", mientras más artistas voten más puntaje suman y más chances tienen de consagrarse como los ganadores del certamen. Con esta premisa y gracias al alto piso de rating que le dejó la final de El Hotel de los Famosos, Marcelo Tinelli lideró el prime time nocturno durante la primera mitad de la noche.

En principio, la última emisión de El Hotel lideró su horario con un piso estable de 17 puntos, posicionándose incluso por delante de Fugitiva, la novela turca de Telefe, que solo llegó a los 11 puntos. Sin embargo, durante los primeros minutos de programa, Canta Conmigo Ahora bajó un poco y arrancó con 15 puntos.

Sin embargo, hacia mitad del programa, La Voz Argentina alcanzó los 13,5 puntos y empezó a pisarle los talones a Canta Conmigo Ahora, que ya había descendido a 13,9. Finalmente, el reality de Telefe logró sobrepasar a su competencia por una leve diferencia: 12,4 contra 12,1.