Antonio Gasalla tendrá su propio homenaje en los premios Martín Fierro: los detalles

Antonio Gasalla, quien está atravesando un delicado momento de salud, será homenajeado en los premios Martín Fierro 2023.

Antonio Gasalla tendrá su propio homenaje en los premios Martín Fierro 2023, que se llevará a cabo el próximo 9 de julio por la noche. Debido a su larga trayectoria en la televisión, el actor de 82 será homenajeado durante la ceremonia, que será conducida por Santiago del Moro, conocido por ser el conductor de Gran Hermano (Telefe) y de MasterChef (Telefe).

Gasalla, quien actualmente está pasando por un delicado momento de salud y probablemente no se presente a la ceremonia, tendrá su propio homenaje en los premios nacionales más importantes de la televisión y la radio, que se desarrollarán en el hotel Hilton. Además, se dijo que Susana Giménez, con quien trabajó durante años en los sketchs en su programa, recibirá su plaqueta por él.

Por otro lado, se realizará un homenaje por los 60 años de Polémica en el Bar (América TV), el histórico programa creado por Gerardo Sofovich y que se sigue trasmitiendo hasta el día de hoy, bajo la conducción de Marcela Tinayre. Como se realizará el 9 de julio, Abel Pintos y Natalia Oreiro se subirán al escenario e interpretarán el Himno Nacional. Por último, se dijo que Iván de Pineda y "Robertito" Funes Ugarte entrevistarán a las celebridades en la alfombra roja, mientras que Damián Betular recorrerá todas las habitaciones del Hilton para mostrar sus looks.

La palabra de Marcelo Polino sobre la salud de su amigo, Antonio Gasalla

Marcelo Polino, íntimo amigo de Antonio Gasalla, reveló detalles sobre su delicado estado de salud. Desde hace varios meses, se dice que el actor sufre de problemas cognitivos, aunque su familia se mostró bastante reservada al respecto y evita dar detalles. Finalmente, revelaron que padece Alzheimer. "Respecto al tema de Antonio, estoy preocupado y ocupándome, tratando de acompañar a la familia en un momento difícil. Se han dicho cosas que no son ciertas", comenzó Polino, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Semanas después, Polino se quebró en LAM (América TV) y amplió: "Me llamó Nacha (Guevara) y me desahogué con ella. Estoy muy triste, me pega mucho porque es mi amigo, mi vecino, es casi mi familia. Ayer fui a la clínica y todavía no se lo puede ver, porque el Juez solo autorizó a una sola persona, su sobrino Fernando. Él está instalado ahí y me cuenta todo lo que está pasando con Antonio".

"Uno se hizo amigo de él por su cabeza, por su alegría, y ahora que no reconoce a nadie, que no sabe ni dónde está, es una tristeza tremenda", agregó el presentador. Más tarde, contó en Intrusos (América TV) que el cuadro de Gasalla avanzó tanto que "ya no reconoce a nadie".