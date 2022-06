Ángela Leiva y el encuentro íntimo con Gonzalo Heredia: "Me encantó"

La cantante dio a conocer cómo fueron las escenas de sexo que protagonizó en La 1-5/18. Ángela Leiva y Gonzalo Heredia le pusieron piel a la pareja de Bruno y Gina en la novela de Polka.

Ángela Leiva se pronunció sobre la faceta actoral que mostró en la tira La 1-5/18 y dio a conocer cómo vivió las escenas eróticas que protagonizó junto a Gonzalo Heredia. La cantante contó que fue su primera experiencia en contenido de ese tipo y detalló cómo se sintió al respecto.

"Yo estoy incursionando en la actuación, con Gonzalo tuvimos escenas muy fuertes. Al principio me daba mucha vergüenza porque después ya era habitué", comenzó su descargo la intérprete de Amiga traidora en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar. Y agregó: "Escenas de sexo también hicimos, yo estaba jugando, aprendiendo y me tiraba a la pileta siempre. Me encantó la experiencia y lo voy a seguir haciendo".

Asimismo, Leiva relató cómo fue el momento previo a su primera escena de sexo y destacó una actitud que tuvo Heredia, quien ha protagonizado escenas de ese tipo en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, para darle tranquilidad. "Gonza es un divino, el primer día me dijo ‘dale negra rompela’ y yo tenía que hacer la primera escena con él, fue muy fuerte”, cerró la voz de Llamadas extrañas.

La pareja de Leiva y Heredia fue una de las más resonantes en el público y la muerte de "Bruno", el personaje que interpretó Heredia, hizo que las redes estallaran de mensajes cargados de tristeza y enojo. En dicho momento, la cantante le dedicó unas palabras a sus fans: "Estoy muy emocionada por todos sus mensajes y comentarios por el capítulo de anoche de La 1-5/18; fue un hermoso trabajo en equipo, aprendí mucho y fue difícil despedir a Bruno".

El descargo de Ángela Leiva sobre sus inseguridades consigo misma

"Estoy intentando trabajar primero en el amor propio, pero tampoco descarto volver a enamorarme", reveló Leiva en diálogo con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y el equipo de Socios del Espectáculo tras una consulta sobre su estado sentimental. "Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos", agregó.

Leiva también contó que la exposición masiva hizo que sus inseguridades sobre su físico se pronunciaran aún más: "Lo viví en la novela, lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más. Verme, aceptar mi cuerpo. Tengo un montón de mambos".

"Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele. En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían", concluyó la talentosa actriz y cantante.