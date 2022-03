Ángela Leiva sorprendió con una revelación sobre Lamothe: "Como loco"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares acorralaron a preguntas a Ángela Leiva sobre el supuesto coqueteo que habría tenido con el galán de La 1-5/18 (El Trece), Esteban Lamothe.

Ángela Leiva visitó el estudio de Socios del Espectáculo (El Trece) y recibió una avalancha de preguntas sobre el supuesto amorío y coqueteo que habría mantenido con el galán de La 1-5/18, Esteban Lamothe. "Iba al frente como loco", reveló la artista, nerviosa ante la metralla de repreguntas.

“Al principio habían sospechas de que vos y el cura habían coqueteado en la vida real”, comenzó Adrián Pallares, dándole espacio a que Rodrigo Lussich indagase: “¿Se dieron unos besos con Esteban entre los decorados?”.

Con la lengua afilada, la panelista Karina Iavícoli soltó un "está nerviosa", en referencia al estado de Leiva. “¿Yo con Esteban? No, me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage. Esteban es un loco bárbaro, eso nada más voy a decir, pero un divino”, precisó Ángela, saliendo del apuro con cortesía.

No satisfecha, Iavícoli le cuestionó a qué se refería cuando decía eso y Leiva afirmó que "él iba al frente como loco". Picante, Graciela Alfano aprovechó para agregar que el galán tiene fama de "tiroteador". “¿Te tiroteó?” lanzó Pallares, obteniendo una inesperada respuesta: “No, no me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo él me dice ‘dale vamos’".

La dura lucha que atraviesa Ángela Leiva: "Tengo un montón de mambos"

Ángela Leiva se sinceró sobre algunos conflictos que contra los que lucha, en relación a inseguridades de su personalidad. La intérprete de Amiga traidora abrió su corazón al develar en qué trabajos esos sentimientos se han pronunciado más y cómo hace para contrarrestarlos.

"Estoy intentando trabajar primero en el amor propio, pero tampoco descarto volver a enamorarme”, comenzó la actriz de La 1-5/18 tras haber sido consultada sobre su situación sentimental en el ciclo Socios del Espectáculo. "Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos", agregó la cantante.

Leiva continuó su descargo en alusión a cuán difícil es para ella pararse frente a una cámara de televisión, ya que en esos momentos todas sus inseguridades se apoderan de su mente. "Lo viví en la novela, lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más", relató en referencia a su trabajo en la novela de El Trece.

"Verme, aceptar mi cuerpo… Tengo un montón de mambos", explicó Ángela y así dejó en claro que sus inseguridades tienen una relación directa con las expectativas sociales ante los físicos de las personas. Y sumó: "Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele. En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían". Además, la celebridad se refirió a la relación tóxica que tuvo con su expareja: "No me dejaba trabajar y me hostigaba. Me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica".