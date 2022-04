Ángel de Brito vs. Andy Kusnetzoff y Matías Martin, la guerra menos pensada: "Caraduras"

Luego de que Matías Martin y Andy Kusnetzoff liquidaran a LAM, el conductor del programa de América les respondió y los destrozó por completo.

Andy Kusnetzoff y Matías Martin iniciaron una feroz batalla dialéctica contra LAM (América TV) y su líder, Ángel de Brito. Los conductores debatieron en el pase con Perros de la Calle (Radio Urbana Play, FM 104.3) sobre la forma en la que los cronistas hacen las notas en la calle y se mostraron molestos porque van directamente con la cámara prendida.

Después de que el comentarista deportivo protestara por este tipo de situaciones que le han tocado vivir, el presentador de PH Podemos Hablar (Telefe) contó que le ocurrió hace poco con uno de los noteros de LAM. Y su declaración desató la furia de De Brito, que contraatacó duramente desde América.

Ángel de Brito les respondió a Andy Kusnetzoff y Matías Martin: "Caraduras"

Mientras discutían acerca de la manera en la que algunos periodistas abordan a otras figuras públicas sin pedirles permiso ni respetarlas, Martin opinó que "el nivel de caradurísmo es total" y disparó: "Yo no lo puedo creer. Estamos en contra de los noteros atrevidos". Allí fue cuando irrumpió Andy y se refirió a lo que le había sucedido con Alejandro Castelo, cronista de LAM, cuando lo fue a buscar a la puerta de la productora Kuarzo para entrevistarlo.

"El otro día me enojé con uno porque hay un código... Estaba abajo y me prende la cámara. Yo le dije 'no, no me prendas la cámara'. Viene y le digo 'no, no estoy para hablar en un programa'. Terminé saliendo cuatro veces tratando de esquivarlo", detalló Kusnetzoff.

"En mi época había códigos", agregó Andy a pura protesta. "Y encima en un momento picás, porque le decís que no vas a contestar y cuando te dice 'no, pero dijeron tal cosa...', hablás", reconoció.

Como era de esperarse y fiel a su estilo, Ángel de Brito recogió el guante en esta disputa mediática y reaccionó duramente en América TV: "Me parece contradictorio lo que dicen porque Andy, sobre todo, lo hacía en CQC (Caiga Quien Caiga). Los dos han incomodado con preguntas a todo el mundo".

En la misma línea, el líder de LAM opinó que Matías Martin y Andy Kusnetzoff "son dos caraduras, la verdad, dos caraduras". "Nosotros sólo lo fuimos a buscar por lo que había dicho Marina Calabró en la radio, que lo había defenestrado. Era sobre algo profesional y él salió corriendo, una cosa rarísima...", insistió el exjurado de ShowMatch (El Trece) con relación al conductor de PH.

"¿Dónde está escrito que no se puede ir con una cámara prendida?", se preguntó irónicamente "Angelito", que añadió que "parece que se olvidaran que fueron cronistas". "¿Nunca fueron a buscar una nota y la tuvieron que hacer de apuro?", cerró con bronca.

La respuesta de Matías Martin y Clemente Cancela a la reacción de Ángel de Brito

Sin embargo, Matías prefirió bajarle el tono a la polémica y devolvió que "Andy estaba ironizando con Clemente de que eran noteros muy atrevidos". "Entonces, hacían el chiste de 'no, nunca bancamos a los noteros atrevidos', haciéndose cargo de que lo hicieron", explicó.

Matías Martin y Andy Kusnetzoff, "enemigos" de Ángel de Brito.

Por su parte, Cancela recordó: "Yo, cuando cubría políticos, iba con la cámara prendida porque sino no me respondían. No me parece tan grave tampoco". "¿Está mal venir y esperar con una cámara entonces?", indagó el reportero de LAM. "No, ¿cómo va a estar mal? A mí no me gusta, pero es como una norma...", sentenció Clemente.