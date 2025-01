Graciela Alfano reveló toda la verdad sobre Milei: "No es mi costumbre dar estos comunicados".

Graciela Alfano rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance que la involucraban con Javier Milei. La famosa vedette contó la verdad de su relación con el Presidente pese a que "no es su estilo hacer este tipo de comunicados".

En los últimos días, Alfano estuvo en boca de todos tras protagonizar un rumor de romance con Javier Milei. Luego de separarse de su novio, Alfano declaró en OLGA que el Presidente le parecía "atractivo" y, a partir de este momento, empezaron a relacionarlos. Tanto así que incluso se filtró que la vedette le habría mandado mensajes a Milei por año nuevo. En este marco, la diva salió a hablar.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Alfano dejó en claro que todos estos rumores son falsos. "Buen día mis amores soñados de mi vida, ¿cómo están? Bueno no es mi costumbre dar este tipo de comunicados porque mi contenido va por otro lado, con otra onda y con otra intención de amor. Pero en este caso, teniendo en cuenta las figuras involucradas me parece que esta aclaración hace falta", empezó por decir.

Luego, sumó: "Yo no envié ningún mensaje de fin de año a nuestro Presidente el señor Javier Milei, ni lo contestó ni hubo ningún contacto de ninguna índole con él". Luego de esta aclaración, pidió: "Por favor, dejemos de inventar, dejemos a la gente en paz, comuniquemos desde el amor y no desde la falsedad".

Moria Casán y Graciela Alfano dijeron lo que pocos saben de Susana Giménez: "Es muy"

Dante Gebel recibió a dos de las figuras más icónicas del espectáculo argentino en La Divina Noche de Dante, y el resultado fue un verdadero escándalo televisivo. Moria Casán y Graciela Alfano, invitadas de lujo en el programa de El Trece, no dudaron en compartir polémicas declaraciones que incluyeron críticas y comentarios picantes sobre Susana Giménez.

El conductor sorprendió a sus invitadas con una intervención inesperada: presentó a “otra rubia que no puede estar por cuestiones de canal”, dando paso a Fátima Florez, quien, caracterizada como la diva de los teléfonos, encendió aún más la velada. “Ustedes son mis amigas, me hubiera encantado estar ahí”, bromeó la imitadora, imitando a la perfección los gestos y la voz de Susana.

La aparición de Fátima desencadenó una discusión sobre la relación de Casán y Alfano con la conductora estrella. “Es impresionante cómo hace la voz, pensé que era Susana”, comentó Alfano, mientras Moria respondió con su estilo inconfundible: “Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a las dos, ¡estás loca, querida!”.

Lejos de detenerse ahí, la conversación continuó subiendo de tono. “Esa sí que nos detesta… es muy competitiva”, lanzó Moria sin filtro, mientras Graciela añadió: “La competencia es parte de esta profesión. No somos amigas, pero respeto lo que ha logrado”. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Casán, fiel a su estilo polémico, remató: “Y mala. Todas somos malísimas, mi amor. Somos de terror”.

Aunque intentó mantener un perfil más moderado, Alfano no dejó de opinar sobre el tema. “Yo no uso un lenguaje moral. No está mal ni está bien”, aclaró, dando a entender que prefiere evitar los conflictos abiertos, aunque su postura dejó entrever algo más que prudencia.