Ángel de Brito sufrió un intento de estafa y vinculó a una reconocida actriz argentina

El conductor de LAM lanzó un enigmático que lo involucró en un intento de hackeo.

El enigmática es uno de los clásicos segmentos que contiene LAM. En la emisión del lunes 2 de enero, Ángel de Brito anticipó que, en esta ocasión, lo involucraba al propio conductor y a una reconocida actriz argentina.

“Me quisieron hackear hace un ratito. Me querían sacar guita y era una supuesta famosa que me empezó a hablar y era una persona que me decía ‘agendá mi nuevo número’”, relató. La víctima era Nacha Guevara y detalló el modus operandi por el que quisieron sacarle plata a él y a Marcelo Polino, entre otros famosos a los que les escribieron en nombre de la actriz.

Después de esta introducción, contó que ni bien advirtió la intención, resolvió eliminar directamente el contacto. Y luego, reveló la identidad que había adoptado el delincuente virtual: “Me quiso hackear una supuesta Nacha Guevara”, sentenció.

Como prueba, mostró la captura de los chats, en los que el destinatario de la actriz -etiquetado como Nacha nuevo- le pide que agende su nuevo contacto y lo saluda como “Angelito”, lo que hizo desconfiar al conductor. “Me extrañó que Nacha me diga así, me parecía mucho cariño. Pensé que por ahí por el Año Nuevo había cambiado sus formas”, ironizó, con respecto a la relación particular que lo une con la intérprete de “Mi ciudad”.

"'Necesito pagar unas cosas por transferencia y mi cuenta bancaria no me deja transferir. ¿Vos me podrías hacer el favor de hacerme el pago y yo ni bien pueda transferir te lo devuelvo?', Nacha de ninguna manera me pediría eso", concluyó de Brito, para contar de qué manera quisieron estafarlo.

La denuncia de Nacha en su Instagram

Ni bien se enteró por varios llamados que recibió de sus amigos que estaban preocupados por la situación, la propia Nacha Guevara publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que tiene 375 mil seguidores, donde alertó a la gente para que nadie cayera en la trampa del hacker.

"Atención, me hackearon el teléfono. No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas... Y mis contactos atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre!", recomendó.

"Además están pidiendo transferencias desde mi número. Estén atentos a no acceder a esos mensajes. Gracias", cerró su pedido la popular actriz.