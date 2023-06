Ángel de Brito se sacó y acusó de lo peor a Jorge Rial: "No amenazo"

El conductor de televisión se comparó con su colega y fue letal. Ángel de Brito chicaneó con furia a Jorge Rial.

Ángel de Brito habló sobre las comparaciones entre él y Jorge Rial y fue lapidario con el conductor de televisión. El periodista de espectáculos quiso diferenciarse de su colega y lanzó fuertes frases alusivas a algunos momentos de debacle de Rial.

Jorge Rial está en la mira de la prensa y de las redes sociales ya que protagoniza escándalos mediáticos desde su internación en Colombia, que fue sucedida por la salida de su hija Morena a hablar en todos los programas de TV sobre su enojo con él y con su hermana Rocío. De esa manera, De Brito fue consultado en una sección de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram por el fundador de Intrusos y respondió sin tapujos.

"¿Sos el Rial de esta época?", preguntó desde el anonimato un usuario de la red social. Por su parte, De Brito se mostró algo indignado con la comparación de su seguidor y apuntó: "Soy completamente lo opuesto. No amenazo. No pido nada a cambio, no llamo para bajar temas, y no choco la Ferrari". Esas frases aludieron a la manera de proceder que Rial habría tenido cuando hacía chimentos y la última es una clara referencia al fracaso de TV Nostra, ciclo de Rial que duró poco tiempo en pantalla debido a las mediciones de rating, situación a la cual el propio Rial se había referido como una Ferrari que él chocó.

La palabra de Jorge Rial sobre el escándalo de su hija Morena

La celebridad de redes de 24 años apunta contra su padre, Jorge Rial, por haberle cortado parte de la ayuda económica que le daba. Ante esta realidad, el periodsita fue consultado por LAM y fue tajante en su respuesta: "Solo siento amor y compasión por mi hija, y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando. Son todos del mismo canal. Y lo lamento mucho, porque están manipulando a una chica con problemas emocionales. Es muy grave lo que están haciendo, pero bueno, ya vendrá la respuesta. No hablo más del tema, nunca podría hablar mal de mi hija".

"Son las reglas del juego, pero hay otras reglas, también, que no son de juego. Ella me tiene bloqueado de todos lados, me insulta. Obviamente estoy para recibirla, es mi hija y la voy a amar toda la vida", concluyó el comunicador que sí mantiene una buena relación con su hija menor, Rocío.