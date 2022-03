Ángel de Brito se metió en la pelea de Jorge Rial y Adrián Pallares: "Lo bloqueó"

Ángel de Brito regresó a LAM y habló sobre las amenazas de Jorge Rial hacia Adrián Pallares.

Ángel de Brito regresó a la pantalla con Los Ángeles de la Mañana (LAM) tras la finalización del programa en diciembre de 2021. Ahora, De Brito expuso al exconductor de Intrusos, Jorge Rial, y una conversación que tuvo con Adrián Pallares, quien debutó junto a Rodrigo Lussich en su nuevo programa de El Trece, Socios del Espectáculo.

Todo comenzó cuando salió a la luz que Jorge Rial se estaba separando de su esposa. A los pocos días, se filtraron rumores de que habían terminado por una supuesta infidelidad por parte de él con Alejandra Quevedo, con quien habría tenido un romance. Lussich y Pallares fueron unos de los primeros en hablar sobre el tema en su debut en El Trece.

“Lo que me cuentan es que cuando Pallares estaba debutando en su programa, en canal Trece, recibió amenazas de Rial por WhatsApp. Ahí empezaron a hablar y después Jorge empezó a decir todo eso en la radio”, comenzó De Brito. “Pallares le habría dicho que la corte, que frene. Tuvieron relación mucho tiempo, trabajaron juntos en este canal (América) muchísimo tiempo”, continuó.

Según De Brito, Pallares siempre había hablado bien de Rial, más allá de que él se enojó por haberse metido con su separación. Y agregó: “Es parte del juego, lo hizo un millón de veces. No sé qué habrá pasado entre ellos, no sé la interna, pero cuando Rial empieza a hablar con Pallares le dijo 'me decepcionaste' y lo bloqueó”, cerró.

El mensaje de Jorge Rial para Adrián Pallares tras la polémica

Rial se enteró de los rumores que Pallares y Lussich lanzaron sobre su supuesta infidelidad justo cuando estaba hablando en vivo en Argenzuela (Radio 10) y lanzó un mensaje al respecto. “Agradezco el interés, sé que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien. Entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana vamos a ver”, le advirtió.

Por último, le dejó una contundente amenaza y les recordó que si triunfaron en el mundo del periodismo de la farándula fue gracias a él: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que no es nuevo, lleva tiempo. Voy a hablar de cuando estacionaba a la vuelta del canal, era un quilombo. Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, están donde están por mí. En América los querían rajar, yo los impuse”, cerró, tajante.