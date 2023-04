Ángel de Brito reveló su nuevo proyecto televisivo lejos de LAM: "Pronto"

El conductor contó detalles de este nuevo trabajo en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

Ángel de Brito anunció que tiene un nuevo proyecto televisivo que nada tiene que ver con LAM y sorprendió al contar los detalles. El conductor aseguró que su nuevo ciclo estará muy alejado del mundo del espectáculo y contó la insólita temática que abarcará.

A través de sus redes sociales, el periodista de espectáculos adelantó que pronto tendrá un proyecto televisivo innovador que está muy alejado a todo lo que hizo hasta ahora. Precisamente, este nuevo programa estará relacionado a uno de los pasatiempos favoritos de De Brito.

"Les vengo contando hace rato que me estoy dedicando a la decoración de mi propio proyecto y de un programa que voy a hacer pronto que tiene que ver, justamente, con la decoración", contó el conductor de LAM en sus historias de Instagram. Este video los subió para mostrar un negocio al que le hizo publicidad, pero el anuncio también llamó mucho la atención.

Aunque si bien De Brito no especificó mayores detalles sobre este proyecto, muchos especulan que lo acompañará junto a su carrera de periodista de espectáculos. También, hay quienes aseguran que se emitirá por la pantalla de América TV al igual que el ciclo de entretenimiento que conduce.

El ataque machista de Ángel de Brito a Nancy Pazos: "Te la das de feminista y seguís colgada de Diego Santilli"

Ángel de Brito y Nancy Pazos volvieron a cruzarse a través de las redes sociales, tras los dichos del conductor de LAM (América TV) sobre la época en la que trabajaron juntos en su programa.

Todo comenzó cuando De Brito dijo que "rajó" a la panelista porque era mala compañera y generaba muchos conflictos con el resto de las "angelitas". Pazos no se tomó a bien sus declaraciones y no tardó en responderle a través de su cuenta de Twitter. Desde entonces, se generó un cruce a través de la plataforma que parecería no tener fin.

Resulta que la panelista citó un tweet de una usuaria que la defendió y criticó a Ángel por sus dichos. "Yo soy empleadora y jamás diría 'te rajé'. ¡Es de machirulo y mala persona!", opinó la internauta. "Lo más patético del 'te rajé' de @AngeldebritoOk es que en ese momento alegó estar sorprendido por la decisión de la producción. Y 'me rajó' el mismo día que a @analiafranchin porque ambas molestábamos a su alter ego femenina @yanilatorre. Él envidia las mujeres fuertes", le respondió Nancy.

De Brito no se quedó callado y le respondió: "El 'te rajé' es porque MENTÍS diciendo que te fuiste. @analiafranchin es amiga y fuimos con @yaninalatorre a su último cumple. No te vimos. NADIE TE BANCA por pésima compañera". Luego, la tildó de falsa feminista y la acusó de utilizar a Diego Santilli para su propio beneficio.

"Te la das de feminista y seguís colgada de @diegosantilli para todo. EMPODERATE de una vez y deja de vivir de la política. Venías a mi programa a tratar de extorsionador a @rialjorge, te metió un juicio y tuviste que disculparte en #LAM, 'hagámoslo rápido y no me preguntes así pasa inadvertido'. Ahora, vas a chuparles las medias. ESO SOS!", apuntó el conductor.

Y agregó que "Santilli salió corriendo, ella no paraba de difamarlo en cámara y mucho peor fuera de cámara contando intimidades sexuales del padre de sus hijos". Además, le recordó el problema que tuvo con Analía Franchín: "A @analiafranchin, ya que la cita, la odió cuando le pregunto a @NANCYPAZOS en #LAM si había andado con Menem. Monto un escándalo pidió que la producción interviniera. Y ahora se hace la amiga. Jajajajajaja".