Ángel de Brito reveló el origen de su pelea con Viviana Canosa: "Tiene miedo"

El conductor de LAM no escatimó detalles para explicar el motivo de su alejamiento de la periodista ultraoficialista.

Todos el ambiente del espectáculo sabe que la relación entre Ángel de Brito y Viviana Canosa no es nada buena. Sin embargo, poco se conoce del motivo que los llevó a pelearse al punto de no hablarse por años. En ese sentido, el conductor de Los ángeles de la mañana sacó a la luz el origen del conflicto y aseguró que le gustaría entrevistarla en su programa para arreglar todo entre ellos.

El periodista de espectáculo relató: "Yo ya trabajaba en el Bailando: hacíamos las notas, el back, y surge la posibilidad de hacer un reality que era como un casting para elegir al mejor bailarín, que tenía como premio que se iba a sumar al Bailando de la temporada siguiente. Se llamaba Soñando por bailar, y el primer jurado lo integrábamos Marcelo Polino, Celina Rucci, que era la última ganadora del Bailando, Reina Reech y yo".

"Lo iba a conducir Solita Silveyra. Yo arreglé y dije "sí, me encanta todo el equipo, es genial". ¿Pero qué pasó? Un día me llaman y me dicen "Mirá, Solita se cayó y al programa lo va a conducir Viviana Canosa". ¡Canosa, que me había echado, no sé, hacía un año, y con la que nunca más habíamos hablado! Imaginate", detalló en diálogo con Pía Shaw por la CNN Radio, . En efecto, Canosa y De Brito habían sido compañeros en Los Profesionales, y el despido del conductor de LAM de ese ciclo fue el que generó la pelea que aun mantienen.

Viviana Canosa y Ángel de Brito en la época de "Los profesionales".

De Brito recordó que el programa fue un éxito, aunque nunca se dirigieron la palabra. "Ella intentaba e intentaba porque tenía cola de paja, pero no lo logró". Después, Pía lo apuró y le preguntó si haría un "íntimo" con Canosa como el que hizo los otros días con Pampita: un mano a mano donde tocan todos los temas.

"Me encantaría, pero nunca se animó Viviana a venir a LAM en estos seis años. No se de qué tiene miedo, justo ella que dice "Basta de miedo", pero algo le pasa. No sé... Lo vamos a intentar. Alguna temporada se dará", cerró Ángel.

