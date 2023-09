Ángel de Brito destrozó a Marcelo Tinelli por no homenajear a Silvina Luna: "La verdad"

Ángel de Brito reveló por qué Marcelo Tinelli no le hizo un homenaje a Silvina Luna en la apertura del Bailando 2023. El descargo del jurado del programa de América TV.

Ángel de Brito destrozó a Marcelo Tinelli por no homenajear a Silvina Luna: "Yo lo hubiese hecho"

El Bailando 2023 es un programa de televisión en el que diferentes parejas de baile, integradas tanto por bailarines profesionales como por figuras de la farándula sin experiencia, compiten para ver quién gana el premio mayor. El ciclo conducido por Marcelo Tinelli se estrenó en la pantalla de América TV justo unos días después de la muerte de Silvina Luna, que generó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo. Para sorpresa de todos, el conductor no le realizó ningún homenaje y ni siquiera la mencionó. Tras una fuerte polémica, Ángel de Brito reveló los motivos de esta decisión.

Todo comenzó cuando Ximena Capristo, íntima amiga de Luna, cuestionó lo ocurrido y le hizo un reclamo a Tinelli a través de sus redes sociales. Según la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), lo esperable era que Marcelo mencionara a Silvina, ya que la actriz había trabajado en el Bailando en reiteradas oportunidades. "Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna, ¡con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show! #JusticiaPorSilvina", se lamentó la ex "hermanita".

De Brito, conductor de LAM (América TV) y miembro del jurado del Bailando, también se desconcertó por esto y explicó, en diálogo con La Nación: "En un momento pensé en nombrarla en la devolución, pero me parece que es un rol de conductores. Yo lo hice ya en mi programa, mi lugar acá es ser jurado, dar la devolución. Pensé que en algún momento iba a entrar algún homenaje, pero no pregunté”.

“Entiendo la crítica, obvio, porque Silvina fue parte de esta pista mucho tiempo, nos divertimos mucho trabajando acá y es una pena todo lo que pasó... son decisiones del conductor y de la producción o quizás se le pasó en el discurso, qué sé yo, no sé”, sumó. En este sentido, opinó que "podría haber sido al final la dedicatoria".

"Pero la verdad no lo sé... yo lo hubiese hecho, así como le dediqué mi programa, pero fue otro contexto. Cuando falleció Silvina hicimos todo el programa sobre ella, porque era la noticia del día, de la semana, y creo que del año. Es una noticia que nos atravesó a todos. La gente está muy triste con lo que pasó con Silvina”, concluyó. Por lo pronto, Tinelli no dio declaraciones al respecto.

El descargo de Marcelo Tinelli sobre la muerte de Silvina Luna que generó polémica

Los dichos de Marcelo Tinelli sobre la muerte de Silvina Luna también desataron una gran controversia en las redes sociales. Al ser consultado al respecto por Farándula Show, declaró: "Fue tremendo. Fue durísima la noticia. Apenas pasó lo de Silvina, enseguida mandé a poner el crespón negro en la pantalla de América. Tremendo, son esas cosas que no podés creer".

Sin embargo, prefirió no culpar a Aníbal Lotocki, el médico que cometió mala praxis al operar a Silvina en 2011. "No quiero culpar a nadie, pero ojalá haya justicia y que los verdaderos responsables se hagan cargo de esta tragedia", sumó. "Silvina Luna es una mujer, me cuesta decir era, hermosa, maravillosa... Acá brilló en la pista, era amiga de mis amigos, que compartimos comidas... Una divina total, una de las mujeres más lindas y dulces de la Argentina. Una pena que se haya ido", concluyó.