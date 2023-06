Ángel de Brito contó un dato brutal sobre More Rial: "Se tiró el lance"

El conductor de LAM contó la charla que tuvo con la hija de Jorge Rial y dejó en evidencia a un programa de América TV. ¿Nace una nueva interna en el canal?

Morena Rial se convirtió en el centro de atención de los programas de espectáculos por sus fuertes revelaciones tras su pelea con Jorge Rial. La relación entre el periodista y su hija llegó a un punto que parece no tener retorno: lo acusó de internarla en un neuropsiquiátrico contra su voluntad e incluso adelantó que lo demandará por lo ocurrido.

El escándalo comenzó la semana pasada, cuando More reconoció que estaba distanciada de su papá. Desde se entonces, inició un raid mediático por diferentes programa de América TV: A la tarde, LAM y Desayuno Americano. Y en las últimas horas, Ángel de Brito reveló un dato sobre la participación de la joven en el programa conducido por Karina Mazzocco, donde ventiló detalles sobre su vida personal.

El conductor de LAM visitó este jueves el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre y relató la charla que tuvo con la hija de Rial hace algunos días. "El martes fue de vuelta a lo de Mazzocco y me escribe Morena y me dice: '¿Querés que vaya de angelita esta noche?'. '¿Querés venir?', le digo. 'Mazzocco me paga 20 mil pesos para ir al programa', me dice", reveló.

"Conmigo olvidate porque acá no le pagamos a nadie, salvo el bolo de actores a alguno que lo pide", le remarcó el periodista, que de todos modos la tuvo en su programa. "Y vino igual a la noche y empezó con la misma catarata que había contado a la tarde". agregó de Brito.

Después, Ángel aclaró que si bien eso se lo contó Morena, no tiene certeza de que sea real: "Me lo dijo Morena, tomalo con pinzas. Por ahí se tiró el lance para que yo le pague, esto me dijo cuando se autoinvitó al programa". "Igualmente hay muchas notas que se pagan", reconoció el conductor de LAM.

More Rial explotó contra Jorge Lanata

El escándalo entre Jorge y More Rial escaló tanto que cruzó la frontera de los programas de espectáculo. De hecho, Jorge Lanata opinó sobre el quiebre en la relación padre e hija: "Es extorsivo. ¿Te sentís defraudada con tu padre? ¡Hablá con tu padre! No tenés por qué contarle eso a millones de personas. Realmente, me parece que es abusivo, que está mal".

En la misma línea, acusó a la joven de haber extorsionado al conductor de C5N, ya contó que su papá se había negado a darle dinero para abrir un centro de estética. Como represalia, según el operador de El Trece, Morena decidió ventilar cuestiones personales y armar "un show mediático".

Las palabras del periodista llegaron al oído de More y aprovechó la oportunidad para destrozar a Lanata. “¿Ahora lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado?", se preguntó y continuó con una picante frase: "¿Se estarían pasando un sobre de plata para defenderse entre ellos? ¿Qué está pasando?”.

“Jorgito mi amor, estuviste a punto de morirte vos también, fíjate un poco en tu vida", indicó. "Nadie extorsiona a nadie, no tengo por qué hacerlo, la verdad es la verdad”, sostuvo durante su charla con Socios del Espectáculo luego de escuchar las palabras del conductor de PPT.