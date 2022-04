Ángel de Brito chicaneó a Daniel Osvaldo y encendió la polémica: "Se indigestaron"

El conductor de LAM arremetió contra el exfutbolista y el clima entre ambos está caldeado.

Luego del cruce a través de redes sociales que tuvieron Ángel De Brito y Daniel Osvaldo, ahora el periodista la siguió por su programa LAM, en América TV. Todo se desencadenó a raíz del show que dio el exfutbolista donde se decía que había poco público.

"Santi, con vos también tengo que hablar porque me metiste en problemas", deslizó De Brito frente a su compañero Santiago Sposato, quien estaba desde el móvil, y continuó: "Daniel Osvaldo... Vos lo gastaste el viernes en el móvil y se la agarró conmigo el boludo este".

Osvaldo se había manifestado mediante historias de Instagram previamente y cruzó al conductor, a quien además tiene bloqueado. "Me llenaste la cabeza: 'No hay gente, no hay gente’ y yo me cebé, por tu culpa", le recriminó a Sposato.

Daniel Osvaldo tocando con su banda Barrio Viejo

El movilero se desligó de todo tipo de cargos y en vivo, le contestó: "Y bueno. Te cebaste vos solo. Yo solo dije que no me gustaba cómo cantaba". "No, no, no. Pero vos metiste fichas. Dijiste: ‘Hay 3 fans'", añadió el mediático.

En esta misma línea, dio fe de que había solo 60 personas en el lugar del espectáculo del exjugador de Boca y de manera tajante, dijo: "Bueno, la gente del boliche contenta porque la consumición la pagaron. Por ahí 30 fueron a comer. Se indigestaron".

Las panelistas del programa se involucraron en el tema y Yanina Latorre apuntó: "Eso habla de su inseguridad, porque la verdad que lo decís de otro y por ahí ni te contesta. Se toma el trabajo de contestarnos porque le interesa". Rápidamente, De Brito agregó: "No, y le encanta salir en los programas, si para eso sale con famosas también".

Por su parte, "Estefi" Berardi afirmó que "es una re publicidad para Daniel Osvaldo salir", y Latorre, remató con la falta de sostén económico para con sus hijos: "Igual si empezara a ganar plata con esto que le mande la guita a los hijos, ¿no? Que no los está manteniendo", indicó, mientras que Ángel, cerró: "Claro, que alimente a sus hijos. A todos, que tiene varios".

Qué le dijo Daniel Osvaldo a Ángel De Brito

En principio, Osvaldo publicó una historia en su Instagram con una captura de LAM y escribiendo "Las 'noticias' de Hambre de Pito". De Brito contestó a través de Twitter y sostuvo: "El chiste con el apellido y la sexualidad habla de los problemas madurativos de este violento y padre abandónico".

El exfutbolista y ahora músico volvió a expresarse por redes y mostró una foto del lugar con el público expectante por su show: "La posta", escribió, junto a otra historia: "Contala como quieras, salamín".