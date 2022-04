Ángel de Brito aclaró por qué está enfrentado con Viviana Canosa: "Pésimas actitudes"

Ángel de Brito volvió a apuntar con todo contra Viviana Canosa, con quien mantiene una filosa rivalidad.

Ángel de Brito reveló por qué mantiene una mala relación con Viviana Canosa pese a haber trabajado con ella durante mucho tiempo. "Por algo es", aseguró el conductor de LAM en sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor que quiso saber el motivo de sus constantes dardos para la polémica periodista.

Ángel de Brito no suele tener ningún tipo de problema en responder las preguntas de sus seguidores con sinceridad. Y cuando le consultan sobre temas polémicos, el conductor de LAM suele aprovechar para disparar contra sus rivales mediáticos o dejar declaraciones controversiales.

Ese fue el caso en las últimas horas, cuando un follower quiso saber por qué mantenía una mala relación con Viviana Canosa, quien fue su jefa durante varios años en Los profesionales de siempre (Canal 9). "¿Por qué hablás siempre mal de Canosa? ¿Estás obsesionado como Pallares y Lussich?", fue la pregunta sin filtro del seguidor en el ya clásico #angelresponde.

"Si la mayoría de tus excompañeros hablan mal de vos por algo es", disparó picante el conductor de LAM, dejando en claro que no es el único que tuvo problemas con Viviana Canosa. Además, Ángel de Brito agregó un dato lapidario: "Tuvo pésimas actitudes con todos".

Ángel de Brito destrozó a Viviana Canosa.

Qué dijo Viviana Canosa sobre Ángel de Brito y LAM

La feroz disputa entre Canosa y De Brito ya tuvo un episodio previo bastante picante que terminó con la amenaza de la conductora de ir a la Justicia. En aquella ocasión, "Vivi" consideró que en el ciclo de América TV se dedicaron a atacarla permanentemente con informes y opiniones acerca de su persona que le cayeron muy mal.

Entonces, en uno de sus últimos envíos, la periodista arrancó con todo y expresó: "De Brito... Los conozco de chiquititos. Y no hablo sólo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su culo un pito. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón, pero ustedes me pegan todo el tiempo".

"Los conozco mucho a todos y nunca los cagué, chicos. Les presté plata, confiaron en mí... Tienen tan poca memoria todos. Laburé con todos. Pero les gusta pegarle a una mina", remarcó la conductora de A24 en su violenta editorial dedicada no solamente a Ángel sino también a Bautista "Beto" Casella, Lorena Maciel y Mariano Chihade, la cabeza de la productora Mandarina. "Estamos en el mismo grupo y ni siquiera respetan eso", profundizó.