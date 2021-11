Andy Kusnetzoff pasó un papelón en un hotel: "No puede quedar así"

El conductor de TV sorprendió a todos con una confesión sobre su acercamiento a una primera figura del cine.

Andy Kusnetzoff se expresó sobre una vergonzosa situación que vivió hace algunos años y se expuso ante miles de televidentes. El conductor de PH, Podemos Hablar hizo alusión a su experiencia con una primera figura internacional, tras haber tomado una decisión que no lo dejó en el lugar que pretendía.

El exnotero de Caiga Quien Caiga se refirió a la actriz Renée Zellweger, de quien se enamoró platónicamente por su rol en el filme Jerry Maguire. En Los Mammones, el periodista reveló que su obnubilación era tal que acudió al hotel donde la artista se hospedaba y le dejó un obsequio. “Le dejé un CD en donde ella paraba, en el hotel", comenzó.

"Me fui a dormir y no me quedé tranquilo. Dije ‘No, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así’. Agarré un compact, averigüé en que hotel estaba, le dejé una carta con la dirección -no había ni mail- y un CD de soul, lo que tenía. Y me quedé tranquilo que hice algo", siguió Kusnetzoff, sobre su intento de acercarse sexoafectivamente a la actriz.

Por último, el presentador reveló que, cinco años más tarde, se encontró a Zellweger en una fiesta y no dudó en tomar cartas en el asunto. "Cuando se iba la encare y le digo toma Renée, el saco. Y le pido: ‘Llevame en la limo’. No puedo, tengo novio. Para mí llamó a seguridad", culminó su relato el conductor.

El tierno mensaje de Andy Kusnetzoff a su esposa

Andy Kusnetzoff se expresó en su cuenta de Instagram sobre el gran amor que siente por su compañera de vida y madre de sus hijos, Florencia "Kourny" Suárez. "Instagram no me recuerda esta foto. Tampoco es el día de la madre. Pero me dieron ganas de agradecerte lo buena compañera, gran mamá que está en todos los detalles y que siempre te voy a agradecer que me hayas hecho papá de 2. Mensaje injustificado para decirte gracias, te amo", escribió el periodista en el pie de foto de una publicación donde compartió una imagen junto con su amada.

Además de ese posteo, recientemente, Kusnetzoff hizo referencia a León, su hijo nacido hace pocos meses. "La vida son momentos. Y podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la Neo por primera vez es duro. Pero con los días empezás a valorar otras cosas. Entras en una película y no te importa más lo que sucede afuera", rezó el conductor en un fragmento de su texto.