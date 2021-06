Andrea Taboada se quebró en llanto ante la dramática pandemia de COVID-19

La panelista de Los ángeles de la mañana no ocultó su malestar ante la "nueva normalidad" que impuso la pandemia de coronavirus y se quebró al aire del magazine.

Andrea Taboada se quebró en un lastimoso llanto durante el programa Los ángeles de la mañana (El Trece) al hablar de la pandemia, su experiencia con el coronavirus y cómo le modificó la vida diaria. "Siento que no tengo la energía de siempre", explicó, angustiada.

La panelista del magazine de Ángel de Brito contó que ayer se pudo encontrar con su cuñado después de mucho tiempo y eso la sensibilizó. "La estoy pasando mal y creo que tiene que ver con la pandemia. Es en serio. No voy a hacer terapia acá, pero siento algo que no lo puedo describir. Es una sensación de bajón”, precisó Taboada conmovida hasta las lagrimas.

Y admitió, llorando: “Creo que tengo que volver a hacer terapia. Siento una angustia y que no estoy rindiendo. Yo soy muy pila. No retomé la energía y todo me hace llorar. Me angustia. No quiero hacer de esto un show ni nada. Salió. Una mala noticia me pone mal y lloro”.

“Ayer en la calle me pasó algo, perdón, pero fui a comprar, venía de otro canal y me encontré con mi cuñado que hacía mucho tiempo que no lo veía. El esposo de mi hermana mayor. Lo vi y fue raro", expresó, sobre el encuentro que mantuvo con su cuñado después de mucho tiempo sin verlo, y la conmoción que ello le provocó a nivel emocional.

Quebrada, completó: "Él ya está vacunado por suerte, pero es una sensación extraña y yo siento que no soy la Andrea, con la energía que tengo siempre, además al ver a mi cuñado lo vi más grande, no sé”.

El relato de Andrea Taboada mientras transitó el COVID-19

"Me duele el cuerpo, la cabeza, la garganta, pero no tanto como los primeros días. Y tengo sueño todo el tiempo", relató la periodista en diálogo con Pronto luego de compartir en sus redes sociales que había contraído el virus el 13 de mayo de 2021. "Estoy controlada con mi médico y en reposo obviamente. Estoy aislada sola, tengo a mis vecinos y a mi familia que me ayudan. Espero que no me aparezcan más síntomas", agregó.

Cabe destacar que, a principios de mayo, Ángel de Brito viajó a Miami para poder vacunarse contra el coronavirus, pero después de algunos días de descanso, reveló en Los Ángeles de la Mañana que dio positivo en la prueba diagnóstico del virus. Afortunadamente, el periodista cursó la enfermedad sin síntomas graves, pudo reponerse y volvió a la Argentina.