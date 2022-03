Ana Rosenfeld ventiló un noviazgo con Gustavo Garzón

La "angelita" Ana Rosenfeld sorprendió a todo el panel de LAM al arrojar semejante bomba sobre su intimidad. La historia de cómo conoció a Gustavo Garzón, otrora galán de la televisión argentina.

No pasó una semana de la vuelta de LAM y las "angelitas" volvieron más picantes que nunca. Esta ve fue Ana Rosenfeld quien se decidió a ventilar intimidades de su vida sexual y reveló que su primer novio fue el querido actor Gustavo Garzón, otrora galán de la televisión argentina. "No hubo sexo", señaló la abogada, ante la mirada atónita de Ángel de Brito.

Tras hablar de su intensa vida sexual durante muchos años y cómo fracasó su primer matrimonio, Ana Rosenfeld deslizó una pregunta que llamó la atención de todas las "angelitas" y de Brito. "¿Saben quién fue mi primer novio?", comentó y acto seguido reveló "Gustavo Garzón". La bomba inesperada consiguió captar la atención de todos y la abogada debió contar el modo en que empezó a frecuentar al actor de cine, teatro y televisión.

“Era mi compañero de banco en el Carlos Pellegrini. Nos sacamos fotos ahora en enero, después de mil años, porque en aquella época no había celulares ni nada de eso. Estuvimos en la cena de los famosos en Uruguay”, precisó Rosenfeld. Y agregó, desatada: “teníamos 15 años. Fue un flirteo de colegio. No hubo sexo, después se convirtió en un galán. Después tuve otros noviecitos hasta que me casé”.

Su testimonio siguió con el recuerdo del gran amor de su vida, Marcelo Frydlewski, con quien fue su compañero durante 38 años hasta su muerte: “una vez, en un hotel de la ruta rumbo a Misiones, tuvimos una noche hermosa. Pero la cama era de pino y no resistió nada. Se hizo trizas, se rompió toda. No me imagino con otra pareja. Me cuesta hasta tener amigos para ir a tomar algo o comer. Es una situación a la que todavía me resisto. Sé parar el carro perfectamente, pero me siento incómoda, me da miedo”.

La divertida respuesta de Gustavo Garzón

Sin esquivar la revelación de Ana Rosenfeld, Garzón subió una fotografía suya a su cuenta oficial de Instagram y aclaró: "A los que me están felicitando por un supuesto noviazgo con Ana Rosenfeld, les aclaro que eso fue cuando teníamos 14 años. Gracias igual". Por otro lado, Garzón se encuentra en plena promoción de su nuevo espectáculo -Bufón, una adaptación de Chejov por el actor, dirigido por Gustavo Pardi- que tendrá una función el sábado 9 de abril a las 21 horas, en el Teatro Roma.