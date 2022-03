América TV levantó un programa y echó a famosa conductora: "Termina"

América TV decidió terminar con el programa de una conductora estrella. Todos los detalles al respecto.

En el marco del fracaso estrepitoso de América TV en cuanto al rating a lo largo de 2021, parece que esta nueva temporada no empieza mejor. Es que en las últimas horas, el canal decidió levantar el programa de una conductora estrella por la que había apostado de manera fuerte.

Todo ocurre en el contexto de la reestructuración que transita la señal del Grupo América tras la salida de varias figuras del canal. Tales fueron los casos de Luis Novaresio, Alejandro Fantino, Diego Brancatelli, Paulo Vilouta y Guillermo "El Pelado" López, entre otros.

Para tratar de levantar el rating y volver a conseguir buenos números de audiencia, América TV se quedó con Florencia de la V, Florencia "Flor" Peña y con Ángel de Brito, aunque las autoridades también prometen contratar a más personalidades destacadas.

América TV termina con un programa y echa a su conductora

Se trata nada menos que de Pamela David, la esposa de Daniel Vila, uno de los dueños del conglomerado de medios de comunicación. De hecho, llegó el final de La Ruleta de tus Sueños, el envío de preguntas y respuestas que tampoco tuvo el encendido esperado por las autoridades en sus emisiones, que tuvieron lugar de lunes a viernes a las 20 horas.

Justamente fue De Brito el encargado de confirmar los rumores que ya se venían dando hace algunos días. Como parte de la habitual sección de #ÁngelResponde en la que interactúa con los usuarios a través de historias en su cuenta oficial de Instagram (@angeldebritooki), el líder de LAM fue contundente al respecto y no dejó dudas.

Cuando uno de sus casi tres millones de seguidores le preguntó "¿qué pasa con el programa de Pamela David? ¿Lo sacan o cambia de horario?", el periodista respondió brevemente que "termina".

Ángel de Brito aseguró que termina el programa de Pamela David por América TV.

Por qué termina el programa de Pamela David por América TV

Hace casi un mes, Marina Calabró ya había adelantado esta información como parte de su columna sobre la farándula argentina en Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790): "Estaría confirmada la salida de Pamela. Porque ustedes no sobreestimen la necesidad de la señora David de seguir estando en pantalla. Ella tendría programas adelantados y estaría cubriendo febrero seguro, y algunos me dicen que marzo también. Lo que me dijeron es que 'estaría hasta que debute Ángel y se lance la nueva grilla'".

Además, Calabró aseguró que la presentadora "tiene un perfil muy bajo porque propuso una reconversión de su carrera de los magazines a entretenimientos, no es una mina hambrienta de exposición pública y esto no tiene que ver con la guita ni con la posibilidad de autoinstalarse".

“Me parece que es una posición de vida y ha dado muestras de esto. Es descriptivo esto que dijo, no es a favor ni en contra. Hay gente que tiene hambre de protagonismo, pero Pamela no, Pamela es de las que se cansan”, añadió la hermana de Iliana en aquel momento. Como si fuese poco, David ya demostró en sus redes sociales que tiene nuevos proyectos personales. De hecho, hace poco tiempo lanzó su primer vino rosado, "Mel", y se mostró muy entusiasmada por ello.