El drama de una figura de América: "Pedí plata prestada para comer"

Durísimo relato de Julieta Prandi, figura de América TV que en 2019 pasó una situación económica realmente difícil. Su testimonio causó conmoción.

Fue un momento realmente difícil en su vida, pero logró salir adelante. Julieta Prandi actualmente es una de las figuras de América TV (en donde trabaja desde 2018 hasta el verano de 2022 con Es por ahí verano) y su nombre volvió a posicionarse entre los principales de la farándula argentina, pero durante años padeció una relación difícil con el padre de sus hijos, Claudio Contardi.

Sin ir más lejos, en diálogo con Intrusos, Julieta Prandi reveló que Claudio Contardi en 2019 la dejó en una situación económica realmente complicada. Más allá de los maltratos que decantaron en la separación, luego su expareja no le brindó la cuota alimentaria para sus hijos y ella llegó a pedir dinero prestado para poder comer.

"Sentía que él tenía el control absoluto de mi vida. Yo no aguantaba más la violencia. Dejé de actuar porque él no quería que tuviera escenas subidas de tono en televisión. Cuando fui al banco y abrí la caja de seguridad casi me infarto. Estaba vacía y yo estaba llena de deudas. Necesitaba trabajar de lo que sea", narró Julieta Prandi.

Por otro lado, la actriz reconoció: "El 2019 fue muy duro, yo no tenía trabajo y literal no tenía para comprar comida, me prestaban mis amigos. Él no pasó nunca la cuota alimentaria. ¿Sabés lo que es trabajar durante 22 años y no poder comprarle un antibiótico a tus hijos?".

El insólito llamado que recibió Julieta Prandi del hijo de su expareja

Julieta Prandi se refirió a la situación judicial que vive tras su separación de su esposo, a quien denunció por violencia. La actriz, modelo y conductora debía abonar una multa de 50 mil pesos en caso de que hiciera referencia al momento que atraviesa de manera pública, pero esa decisión fue recientemente revocada.

"Primero quiero aclarar que el juez se haya ido de la causa, no quiere decir que yo ya tenga asegurado alguna medida por parte de la Justicia. No tuve ninguna noticia. Hasta febrero no habrá ninguna novedad", comenzó Prandi, en diálogo con Primicias Ya, sobre la partida del juez que estaba a cargo de su causa, a quien había denunciado públicamente.

La ex conductora de Zapping continuó en alusión al levantamiento de la multa: "Sí sucedió lo del bozal legal. El padre de mis hijos quería hacerme pagar la multa de 50 mil pesos por hablar en los medios y el Juzgado Número 5 le respondió que yo era comunicadora y figura pública". En referencia a los derechos que vulneraba la medida tomada por el juez, esbozó: "No podía sancionar mi libertad de expresión, o sea se lo denegaron. Esto de casualidad cayó en otro Juzgado y era algo de hace mucho tiempo".