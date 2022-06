Amalia Granata quiso defender a Milei y terminó encerrada en su propio papelón

Amalia Granata visitó el el programa de Viviana Canosa y en un intento por defender el modelo de país que propone Javier Milei, hizo un papelón.

La diputada provincial Amalia Granata defendió al economista Javier Milei sin darse cuenta que sus ideas y pensamientos se contradicen con los suyos. Un papelón que quedó expuesto y fue motivo de reacciones críticas en las redes sociales.

Invitada a Viviana con vos (A24) -el programa de actualidad política de la conductora macrista Viviana Canosa- Granata expuso: "Celebro que gente como Moritán (Roberto García, el marido de Pampita), Milei (Javier), El Dipy, y los que vengan, empecemos a barrer con toda esta casta que tiene ese pensamiento desde la política privilegiada que dañó tanto al pueblo y sigue dañando".

"Él (Jorge Yoma) es la casta. No olvidemos que él vivió una época como funcionario en el gobierno de Menem, en donde mi papá se fundió como fabricante de iluminación. Cuando empezó a entrar todo lo importado, se fundió", siguió la diputada provida.

Pero en un video de recortes y archivos que armó 679 expusieron las contradicciones del discurso de Granata -quien se mostró muy aferrada a su defensa a Milei- con las ideas que el libertario vociferó en más de una ocasión. "Menem fue el mejor presidente de la Argentina. El mejor gobierno de la historia argentina fue el primero de Menem", se escucha como dice Milei, en los fragmentos de entrevistas que seleccionaron.

La polémica propuesta de Amalia Granata: quiere que vuelva el servicio militar

Según contó la diputada, la iniciativa surgió a raíz de un viaje que realizó a Israel, país donde la “colimba” es obligatoria tanto para hombres como para mujeres. “Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso”, admitió la legisladora provincial y dijo que, lo que dice su propuesta, es que se implemente un servicio cívico obligatorio. "Que sea la función que cumplía el servicio militar pero no el viejo", explicó.

En Argentina, el servicio militar, conocido popularmente como "colimba", estuvo vigente desde finales del siglo XIX hasta 1994, cuando el asesinato del conscripto Omar Carrasco en Neuquén impulsó el fin de la obligatoriedad de la misma.

En diálogo con TN, Granata afirmó que hacer obligatorio el servicio militar “encaminaría la conducta de los jóvenes en el país”, ya que hoy "terminan el secundario sin entender un texto y, cuando buscan un trabajo, no saben hacer nada".

Por este motivo, la diputada dijo que "no es que no hay trabajo", sino que no existen "personas capacitadas". Por ello, presentó esta propuesta para que los jóvenes que terminen los estudios secundarios y no trabajen ni estudien, deban asistir obligatoriamente a este servicio cívico, en donde, según explicó Granata, se enseñaría carpintería, peluquería, plomería, albañilería, entre otros rubros.