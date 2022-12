Alfa y Thiago se dijeron de todo en Gran Hermano: "Me da por los huevos"

Los participantes del reality show de Telefe tuvieron un tenso cruce frente a la mirada de todos. El video.

Walter "Alfa" y Thiago Medina se dijeron de todo en la casa de Gran Hermano, cuando todos se encontraban durmiendo. El joven de 19 años estaba acostado junto con Daniela a los besos, situación que molestó a su compañero a tal punto que prendió la luz de la habitación y estalló de furia.

El tenso cruce entre "Alfa" y Thiago despertó un sinfín de reacciones en los fanáticos del reality show de Telefe. Además, dividió aguas dentro de la casa: Maxi y Marcos se fueron de la habitación por la incomodidad que les generó el acalorado momento entre Thiago y Daniela.

"¿Por qué no apagás esa luz, 'Alfa'?", preguntó el joven, quien fue interrumpido. "Porque ahora me desvelé, nenito", soltó el participante de 60 años con un tono de pocos amigos, mientras que Daniela se dio cuenta qué era lo que estaba pasando. "Se sintieron incómodos", dijo entre risas.

En ese momento, "Alfa" no se guardó nada y le dijo de todo a Thiago. "Yo no jodo a nadie, estaba durmiendo tranquilo, andá a coger a la habitación de al lado a ver si se la aguantan", lanzó completamente furioso por haber sido interrumpido mientras dormía. "Estás re loco ¿cómo vas a decir así? Te estás re confundiendo", se defendió el joven, mientras que Agustín, el único que quedó en la habitación, se quedó en silencio.

"Me da por los huevos que me tomes de boludo", concluyó en la discusión Walter. En estos últimos días, se dieron varios cruces entre los participantes que quedan en la casa de Gran Hermano, reality show que cada día está con los ánimos más caldeados.

Enojo en Gran Hermano con Thiago y Daniela por un detalle asqueroso

Daniela y Thiago, la nueva pareja de Gran Hermano (Telefe), fueron acusados dentro de la casa de haber ensuciado la casa con restos sexuales luego de haber tenido relaciones.

Los jóvenes tuvieron varios encuentros sexuales dentro de la casa: recientemente, mantuvieron cinco en un mismo día. Pero lo que más desconcertó a los televidentes es que, lejos de ser discretos, habrían dejado manchas por toda la casa.

“Hay muchos problemas en la casa por los gritos, los jadeos. Pónganse un poco en el lugar, si estamos acá conviviendo y lo sentís a toda hora... ", contó Marcela Tauro en Intrusos (América TV). Y agregó: "Aparte, otra cosa: los acusan de haber manchado los almohadones del living. Mancharon los almohadones".

“¿Con restos sexuales?”, le preguntó Maite Peñoñori. "No pregunté, me imagino que sí, pero yo me quedé horrorizada. No pregunté si era semen o qué, pero bueno, eran restos…”, respondió la periodista. Y agregó que también preguntó por los métodos anticonceptivos: "Yo pregunté si se cuidan y me dijeron que sí, hay condón, pero a lo mejor al sacárselo…fluidos hay".