Alfa tuvo una crisis tras el debate de Gran Hermano: "Rompió en llanto"

Filtran que Walter "Alfa" Santiago tuvo una fuerte crisis tras el debate de Gran Hermano y un psicólogo tuvo que intervenir.

Nancy Pazos reveló que Walter "Alfa" Santiago tuvo un fuerte desequilibrio emocional tras el debate de Gran Hermano 2022 (Telefe), luego de ser increpado al aire por los panelistas debido a sus actitudes dentro de la casa.

Tras su salida de la casa, "Alfa" conversó con Santiago del Moro y los panelistas sobre su experiencia dentro del reality, especialmente después de las fuertes peleas que tuvo con Romina Uhrig y Ariel Ansaldo y su relación con Camila Lattanzio, su compañera 40 años más chica, con quien mantuvo una llamativa cercanía con tintes de romance.

"Alfa" negó todas las acusaciones y explicó su perspectiva sobre su pelea con la exdiputada. En cuanto a Camila, aseguró que tienen un vínculo "muy fraternal", ya que Camila lo veía como un padre. Sin embargo, los panelistas insistieron en que desde afuera no se había visto eso y que la gran mayoría del público presentía que tenía segundas intenciones con Camila, lo cual generó un fuerte repudio.

En este contexto, Nancy contó en A la Barbarossa (Telefe) que cuando terminó el programa, se quedó hablando con "Alfa" junto a Sol Pérez sobre la imagen que le dio al público. "En determinado momento, su negación era tal que le digo: ‘Mirá, quedaste como un viejo verde, porque vos tenías inclinaciones sexuales hacia ella'", le remarcó la periodista.

Y agregó que en ese momento, el hombre de 61 años "se quebró y rompió en llanto". "Se emocionó de más. Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo”, detalló Pazos. Cuando sus compañeros le preguntaron por qué había llorado, Nancy indicó: "Te digo la verdad, no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Yo lo único que me di cuenta es que estaba en shock, no sé por qué lloró. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan negador en el programa, que viste que cuando alguien te niega tanto, subís más...”.

Walter "Alfa" explicó cómo fue su vínculo con Camila Lattanzio en Gran Hermano

Cuando Santiago del Moro le preguntó a Walter "Alfa" cuáles eran sus sentimientos por Camila, el hombre aseguró que no estaba enamorado de la joven, sino que simplemente formaron una conexión muy especial ya que él le recuerda a su padre, quien falleció recientemente.

"Nunca se entendió bien la relación que tenían con Camila. ¿Qué eran?", quiso saber Santiago del Moro. "Alfa" le respondió que se acercó a Camila desde que entró a la casa porque notó que el resto de sus compañeros le hicieron "un vacío enorme". "La primera fiesta a la que fue Camila, se fueron todos a cenar y Camila se quedó sola. A mí me partió el alma", recordó Walter.

Cuando le preguntaron por aquella vez en la que le dijo a Julieta Poggio que cuando saliera de la casa intentaría tener una relación amorosa con Camila, "Alfa" negó todo una vez más y explicó que eso era parte de una estrategia. "Lo que dije de Camila fue a propósito. Yo varias cosas las hice o dije para ver cuánto tiempo tardaban en ir a contarlo a la habitación", se justificó. Sin embargo, ni los panelistas ni la gran mayoría de televidentes le creyeron.

La palabra de "Alfa" sobre sus peleas con Ariel Ansaldo

"Alfa" también generó una fuerte polémica en Gran Hermano por sus fuertes cruces con Ariel Ansaldo, quien se convirtió en su mayor rival dentro de la casa. El hombre de 61 años explicó que todo comenzó cuando Ariel lo acusó de acosador por la broma que le hizo a Camila mientras dormía, cuando le metió un dedo en la boca para molestarla.

"Lo de Ariel fue más allá. No tengo nada personal contra él porque estaba jugando, pero cuando me trató de que yo estaba sometiendo a una mujer vulnerable, ahí yo me lo quería comer crudo, porque el entró después de haber leído todo el reglamento", declaró "Alfa".

Qué dijo Walter "Alfa" sobre su fuerte pelea con Romina Uhrig

El episodio que terminó por debilitar a "Alfa" por completo fue su pelea con Romina Uhrig. En aquella ocasión, el veterano de la casa había acusado a la exdiputada de utilizar a sus tres hijas para victimizarse y darle lástima al público. Al igual que el resto de los "hermanitos", Walter sabía muy bien que el punto débil de Romina son sus hijas. Sin embargo, le clavó el puñal en donde más le dolía.

"Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de victima porque extrañás a las chicas… Se ve cuando te ponés a llorar y mostrás la foto”, le había dicho "Alfa". Ahora que salió de la casa, reconoció en el debate que se equivocó "en algunas actitudes, como por ejemplo haber enfrentado a Romina", algo que no pudo evitar debido a su personalidad.

"No soy de guardarme las cosas, y hubo cosas que me dolieron, pero me dolieron por el juego, y no tengo nada personal. Esto es un juego, y Romina jugó mejor”, reflexionó. Sin embargo, no se disculpó con su excompañera. "Cambiar mi manera de ser no es fácil, soy cabrón, soy jodido, no tengo medias tintas. Te juro que no me sentí intocable", concluyó.