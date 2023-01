Alfa tuvo un ataque de ira con Ariel en Gran Hermano: "¡No me hables más!"

Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo tuvieron una fuerte pelea en Gran Hermano que terminó a los gritos.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a enfrentar a Ariel Ansaldo, el nuevo integrante de la casa. Una vez más, los dos "hermanitos" tuvieron un fuerte cruce frente a sus compañeros.

Walter y Santiago tienen fuertes problemas de convivencia desde que comparten espacio juntos. Aunque "Alfa" le había dejado en claro que no quería volver a tener contacto con él, Ariel le siguió hablando como si nada hubiese pasado y todo terminó en una nueva discusión.

"Qué lindo Alfa que nos salvó la gente, tenías razón, el apoyo de la gente es...", comenzó Ariel, pero el hombre de 60 años lo frenó en seco. "La gente ve todo. Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mierda a los demás para ensuciarlos. Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mierda desde el primer momento", le recriminó "Alfa".

"Intentaste tirarme mierda en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir, ¡no me hables más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien", insistió. "Bueno, yo te voy a hablar. Tenemos que vincularnos", le respondió el nuevo participante. "No, te lo pido por favor. Esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera", insistió Walter.

Ariel lo acusó de haberlo agredido, a lo que "Alfa" le contestó: "No te estoy agrediendo. Te estoy pidiendo por favor que no hagas algo que yo no quiero y que es que me hables. No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, ninguno. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa".

Fue entonces cuando Ariel le prometió seguir molestándolo hasta que lo saquen de la casa: "¿Yo soy todo eso? Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días".

Ariel se desnudó en Gran Hermano y "Alfa" lo enfrentó

Recientemente, Ariel estaba sentado en una silla del patio y se sacó la ropa interior, quedando completamente desnudo y con sus partes íntimas apoyadas directamente sobre la silla. "Alfa" y Maxi Giuduci reaccionaron con repulsión y "Alfa" lo enfrentó. "Hermano, hay que cambiarse en el baño. Ese sillón lo usan todos, no te podés sentar en bolas en cualquier silla donde se sientan todos", le señaló el hombre de 60 años. Lejos de pedir disculpas, Ariel reaccionó a la defensiva y le dijo: "No me hinches las pelotas, estoy limpio, 'Alfa'".

Walter le explicó que no podía sentarse desnudo en una silla que después usan todos, pero Ariel se mantuvo firme. "Dejate de joder, me cambio todos los días acá. ¿Es muy asqueroso en serio?", preguntó. "Y, hay muchos a los que sí les da asco. Poné una toalla abajo, de última... Te digo porque lo escuché y aparte a mí también un poco me da", le respondió Maxi.