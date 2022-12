Alfa se sacó contra Ariel y amenazó con echarlo de GH: "Te saco cagando"

Sigue la guerra entre Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo en la casa de Gran Hermano. El tenso cruce en Telefe.

Walter "Alfa" soltó sin tapujos una serie de advertencias hacia Ariel Ansaldo, el reciente ingresado a la casa de Gran Hermano. La charla comenzó luego de que Ariel suelte un comentario sobre el horario en el que se despertaron, pero eso fue suficiente para sacar de quisio al participante de 60 años. "Te echo", lanzó furioso por la pantalla de Telefe.

La llegada de Ariel a Gran Hermano no gustó nada en "Alfa" y en varias oportunidades, se lo hizo saber a través de distintos comentarios. En la emisión del miércoles 28 de diciembre, tuvieron un cruce más y fue completamente letal. "¿A qué hora decís que nos despertaron hoy 'Alfa'? Muy temprano", le dijo para iniciar una conversación.

"Ni idea", contestó seco. Pocos segundos después, volvió hacia la mesa donde estaba desayunando Ariel para expresarle polémicos comentarios. "Te voy a pedir un favor, mirá: a mi no me gusta que me usen. Te cuento: si fuera mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar", manifestó.

"Escuchame clarito: no me hables, no me interesa tener ningún tipo de relación con vos ¿Está claro?", advirtió "Alfa" frente a la mirada desconcertada de Ariel. Aunque todo no quedó ahí, ya que cuando parecía que se dirigía a su habitación, volvió y concluyó: "Ya sé que tengo 60 años y bien puestos los tengo. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cagando. No me gusta que nadie me use. No me hables. Hacé de cuenta que no existo y ya".

La escena nudista de Ariel que enmudeció a Alfa

La rivalidad entre Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo, participantes de Gran Hermano (Telefe), escaló a otro nivel luego de que el participante más veterano (Alfa) encontrase al debutante (Ansaldo) paseándose desnudo por la casa. "Apoyó los huevos", reveló "Alfa" ante sus compañeros, indignado.

Sentado en el patio de la casa, "Alfa" le contó a Julieta, Romina y Marcos la polémica escena que presenció y emitió un duro juicio de valor sobre el parrillero. “Se quedó en bolas, en pelotas. Se quedó en bolas, en pelotas, en el sillón, apoyó los huevos y el culo en el sillón”, indicó, ante la expresión anonadada del resto. Al parecer, Ariel se habría desnudado en el living de la casa sin importarle la presencia del resto de los "hermanitos".

“Se sentó, se sacó el short y se quedó en pelotas, en culo, en el medio del sillón, se quedó en bolas arriba de ese sillón”, agregó "Alfa". Tentada, Julieta añadió que ella también presenció una escena nudista de Ariel en el jardín. “Una vez que estaba en bolas, agarró y se secó así con la toalla”, cerró el sexagenario sobre el participante más novato del certamen.