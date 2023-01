Alfa se desubicó con Camila en pleno masaje: "Venís bien de cola"

En medio de un masaje, "Alfa" lanzó un desubicado comentario para Camila Lattanzio y fue duramente repudiado en Twitter.

Walter "Alfa" volvió a quedar envuelto en una seria polémica en Gran Hermano (Telefe) cuando las cámaras lo capturaron diciéndole un repudiable comentario a Camila Lattanzio, una de las participantes más nuevas de la casa, mientras le hacía un masaje. "Venís bien de cola", soltó el cuestionado participante veterano.

Todo comenzó en una de las habitaciones de la casa, donde Camila yacía acostada y Alfa procedía a hacerle masajes en la espalda. En medio de una conversación sobre imagen personal, "Alfa" opinó sobre su compañera y enumeró: "Tenés lindos ojos, nada más. Tenés lindas patas".

Muy tentada, Camila admitió: "Fue raro eso". Descontrolado -y a la escucha de otros participantes- "Alfa" derrapó: "Venís bien de cola. Sos como un buen auto usado, vos sabés del tema". Acto seguido, Camila increpó al hombre con un afilado argumento en su defensa: "Yo no soy usada, muy pocos me pudieron tener".

"Venís bien de carrocería, motor al pelo, no gastás aceite, pero se viene un cambio de gomas. Es un usado al que hay ponerle gomas", cerró "Alfa", queriendo "congraciarse" con una objetable broma de mal gusto hacia Camila, quien optó por seguirle el juego.

Carmen Barbieri no aguantó más y prepara una maniobra para destrozar a Alfa de Gran Hermano: "Para sacarle plata"

Carmen Barbieri tomó una rotunda y polémica decisión sobre Walter "Alfa", el participante más controversial de Gran Hermano. El concursante de 60 años habló sobre la conductora dentro del programa y a ella le disgustó, motivo por el que decidió tomar cartas en el asunto.

Resulta que, en una de sus típicas charlas matutinas, "Alfa" comentó que había soñada que Carmen Barbieri se moría. Entonces, la conductora aprovechó su espacio en Mañanísima, ciclo que conduce en Ciudad Magazine, para contar que no le gustó para nada estos dichos y aseguró que "irá a juicio".

"A Alfa le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá me decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida", empezó por decir Barbieri. Luego, añadió: "Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”.