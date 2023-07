Alfa de Gran Hermano desmintió a Susana Giménez y confirmó un viejo secreto

"Alfa" de Gran Hermano mostró evidencias del vínculo oculto que mantuvo con Susana Giménez luego de que la conductora lo desmintiera. Los detalles de lo que hizo.

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano (Telefe), expuso más detalles sobre su historia oculta con Susana Giménez. Meses atrás, el hombre de 61 años había sorprendido a todos al contar que, hace unos años, tuvo un llamativo intercambio con la diva. Al escuchar su testimonio, la conductora de televisión negó lo sucedido. Ante esto, "Alfa" se indignó tremendamente y mostró una prueba irrefutable.

Tras su salida de la casa de Gran Hermano, "Alfa" contó al aire, en pleno debate del reality, que había tenido un vínculo con Susana muchos años atrás. Al ser consultada al respecto por un cronista de LAM (América TV), la diva respondió: "No seas pelotudo. No lo conozco". Ahora, "Alfa" encontró una prueba y la mostró en sus redes sociales.

En aquel debate, "Alfa" había asegurado: "Yo inventé el 'Hola Susana', porque cuando tenía 10 años la llamaba por teléfono. Era chiquito y Susana era la chica shock de la propaganda Cadum". Y explicó que encontró su teléfono porque encontró el número de Héctor Caballero, en ese entonces pareja de Susana, en la guía telefónica.

"Llamaba y me atendía Susana. Yo le decía: 'Hola, Susana. Haceme shock'. Un día estaba con una amigo, la llamo y me dice: 'Vos sos un caballerito. Si te hago shock, ¿no me molestás más?'. 'Te prometo', le dije. Me hizo shock y nunca más la volví a llamar", recordó el hombre. Aunque varios panelistas del programa no le creyeron, ahora "Alfa" compartió un video mostrando el número de Héctor en la guía telefónica de 1972.

"Vieron que era verdad???? Guía telefónica año 1972…. Número telefónico de HECTOR ENRIQUE CAVALLERO, pareja en ese momento de Susana Giménez….. 85-1232…. Mi memoria JAMÁS FALLA", compartió. Su posteo se volvió viral y sus seguidores le dejaron comentarios como "le tepaste la boca a todos esos ridículos que te desmentían", "'Alfa' no miente, carajo" y "sos el uno, 'Alfa'". Por lo pronto, Susana no volvió a hablar sobre el tema.

"Alfa" reveló la fuerte crisis que vivó Romina Uhrig tras su salida de Gran Hermano

"Alfa", quien todavía mantiene una amistad con Romina Uhrig, habló sobre el mal momento que vivió la exdiputada al salir de la casa de Gran Hermano. "El domingo a la noche, yo estaba conectado con Romina. A Romina le dio un ataque de llanto y de angustia. Lo estoy diciendo en serio. Sentía como que están usurpando el lugar nuestro, se puso muy triste", aseguró el hombre en A la Barbarossa (Telefe).

Y agregó que la angustia de Romina fue tan grande que incluso arreglaron para juntarse: "Me llamó y me dijo 'te quiero ver', quedamos ayer en vernos". "Romina, te adoro, pero estás con problemas serios...", comentó Georgina Barbarossa. "Les están faltando problemas reales en la vida, chicos...", sumó Nancy Pazos, indignada por la reacción de Uhrig.