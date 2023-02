Alfa contó el insólito origen de su apodo y dejó mudos a todos: "Cuando puse el dedo"

El participante profundizó sobre el apodo que lo acompaña desde hace muchos años y contó el origen de este peculiar nombre.

Luego de cuatro meses en competencia dentro de Gran Hermano y luego de haberse convertido en uno de los participantes más polémicos de la casa, Walter "Alfa" Santiago reveló el origen de su apodo.

Como invitado a LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por la pantalla de América TV, "Alfa" contestó las preguntas polémicas del panel y habló a fondo de su paso por el reality de Telefe. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando reveló por qué le dicen "Alfa".

Quien sacó el tema a la luz fue Viviana Colmenero, panelista invitada al programa y ganadora de una de las ediciones de Gran Hermano. La mediática le consultó por qué se hacía llamar "macho alfa" y Walter contestó que no tenía nada que ver con ese concepto, sino que estaba relacionado a su vínculo con los autos.

"El tema de 'Alfa', te cuento porque seguro no sabés viene del año 1986 porque yo tenía en ese momento un Alfa Romeo convertible color amarillo. No había dos en Argentina, era el único que había", empezó por decir el exparticipante de 61 años. Además, reveló que en ese momento iba muy seguido a un boliche y estacionaba el auto en el mismo lugar, entonces sus amigos pasaban y decían "está el Alfa".

Posteriormente, Walter tuvo varios autos Alfa Romeo, motivo por el que le quedó el apodo. "Después, cuando yo logré tener mi agencia de rental en la ciudad de Miami no sabía que nombre ponerle al negocio, entonces el dueño del local me dijo que me daba un catálogo y yo tenía que poner el dedo en un auto al azar y ese iba a ser el nombre de mi negocio", profundizó. Sorpresivamente, luego terminó la historia: "Y te lo juro por mi hija que, cuando puse el dedo, salió un Alfa Romeo descapotable amarillo".

Alfa contó lo que todos pensaban de su relación con Romina: "Si hubiese accedido"

Walter "Alfa" Santiago habló de su vínculo con Romina Uhrig dentro de la casa de Gran Hermano y reveló si hubiera tenido un amorío con la joven. La relación entre el concursante y la exdiputada tuvo momentos de mucha cercanía en el reality show, a pesar de que finalmente terminó de la peor manera.

"¿Si Romina hubiera accedido, habrías tenido un romance con Romina?", enunció la panelista Marisa Brel en medio del debate de Gran Hermano y "Alfa" respondió con una contundente frase que evidenció cómo está hoy su relación con Romina. "No", soltó el participante más longevo de la competencia.

Walter aseguró que no le gustaba ninguna de sus compañeras en un sentido sexoafectivo cuando el panel aludió a su cercana relación con Camila. "Alfa" y la participante que ingresó a la casa de Telefe en la mitad de la competencia se mostraron en extrañas situaciones con juegos que incluían algunos roces y comentarios subidos de tono.