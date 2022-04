Alex Caniggia estalló contra un compañero: "No me lo banco"

El influencer no toleró más y reveló su percepción sobre uno de los participantes del reality show.

Alex Caniggia fue tajante contra uno de sus compañeros de El Hotel de los Famosos. El influencer se mostró molesto contra la actitud de uno de los participantes y no dudó en decirle en la cara que no lo toleraba su forma de comportarse dentro del reality show.

En la velada del martes, ingresó un nuevo compañero al certamen en reemplazo de Rodrigo Noya, quien decidió renunciar ya que "no se hallaba dentro de la competencia". Este integrante es Locho Loccisano, un reconocido actor y conductor de televisión, pero su llegada no fue muy bien recibida por los demás concursantes, especialmente por Alex Caniggia.

Durante el desayuno de la velada del miércoles, Caniggia no pudo ocultar su bronca hacia Locho. Desde que ingresó, el conductor no logró dar una muy buena impresión con sus compañeros, ya que a muchos les pareció "molesto" con sus chistes o lo mucho que hablaba. Sincero como siempre, Alex miró fijo a su compañero y le dio su opinión sobre su llegada.

Cuando Alex Caniggia llegó a la mesa saludó a todos sus compañeros, pero pasó por encima a Locho. En ese momento, Majo Martino lo incentivo a que hablara con el actor, pero el influencer fue tajante: "No, no me lo banco". Posteriormente, cuando Loccisano formó parte del juego para definir al nominado a la eliminación, el hermano de Charlotte Caniggia volvió a apuntar contra su compañero. "Me dan ganas de cagarlo a trompadas", sentenció.

Alex Caniggia hizo una escena de celos

Luego de haber tenido unas semanas de romance con Melody Luz, Alex Caniggia encontró el amor con otra compañera de El Hotel de los Famosos. Desde hace varios episodios que Majo Martino y el influencer se mostraron cercanos y empezaron a coquetear, pero en medio de este relación, la conductora tuvo una actitud que no le gustó a Caniggia.

Martino hizo un comentario sobre Locho y admitió que se sentía atraía por él. Luego de escuchar esta revelación, Alex cortó su vínculo con Majo y aseguró que ya no tenían más ese vínculo tan especial que los unía. "No me dirija la palabra. No sos más mi amiga", comenzó por decir Caniggia y luego cerró: "Estás frizada". Esta actitud indignó a la conductora y admitió que esa faceta de su compañero "la aburría demasiado".