Alerta por lo que dijo Georgina Barbarossa sobre la continuidad de Nancy Pazos en Telefe: "Ella"

Alerta por lo que dijo Georgina Barbarossa sobre la continuidad de Nancy Pazos en Telefe.

La continuidad de Nancy Pazos en A la Barbarossa pende de un hilo y la tensión en los pasillos de Telefe es evidente. Tras los reiterados cruces con Analía Franchín y Mariana Brey, ahora se sumó la voz de la capitana del barco. Georgina Barbarossa rompió el silencio en Sálvese quien Pueda y, aunque expresó su deseo de que la periodista siga, expuso una nueva interna.

"Ella se toma siempre muchas vacaciones, no sé el arreglo que tiene con el canal, pero yo estoy esperando que vuelva porque la quiero mucho", arrancó diciendo la conductora, intentando poner paños fríos. Sin embargo, reconoció que hay un conflicto puntual que la excede: la mala relación con Robertito Funes Ugarte.

"Yo quiero que esté, pero si ella tiene un problema con Robertito, yo no lo puedo solucionar", se sinceró Georgina, dejando en claro que no piensa intervenir en esa guerra de egos.

Por su parte, Sabrina Rojas sumó información clave sobre la negociación. "Ahora está pidiendo algunas condiciones, revisando su contrato. Si arregla esas cosas que ella pretende, vuelve. Si no, no", sentenció.

Los dardos de Nancy Pazos

El conflicto con Funes Ugarte no es el único. En el mismo programa, Pazos lanzó dardos contra Mariana Brey, también integrante del programa: confesó sin filtro que exigió más dinero para compartir el aire con ella: "Cuando ingresó Brey al programa, yo canjeé tolerar a Brey por más plata. Fue lo que me dieron por trabajo insalubre", disparó.