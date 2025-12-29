Alerta por lo que contó Rolando Graña sobre el gobierno de Milei.

El periodista Rolando Graña lanzó una dura advertencia editorial en la pantalla de América TV al analizar el trasfondo ideológico del "manual" que Javier Milei entregó a su equipo de gobierno. Se trata de Defendiendo lo indefendible, de Walter Block, un libro que encierra justificaciones teóricas sobre el trabajo infantil y la "esclavitud voluntaria".

En su programa GPS, el conductor desmenuzó los capítulos de la obra y apuntó directamente contra la contradicción de que la ministra Sandra Pettovello, encargada de la asistencia social, tenga como guía un texto que valida la explotación de los más vulnerables. Graña mostró la imagen de la ministra con el texto en la mano y fue lapidario: "Acá la tienen, con el librito de Block en la mano. Porque Block dice que el trabajo infantil no es para tanto".

El periodista leyó al aire el polémico capítulo 8, donde el autor plantea que "en contextos de pobreza extrema el trabajo infantil puede ser una respuesta pragmática a necesidades de supervivencia". Según esta teoría libertaria extrema, prohibir que los niños trabajen podría llevar a "peores resultados como hambre".

"Este es el viejo truco que utilizaron las elites de todos los países para que haya trabajo infantil", sentenció Graña, desarmando el argumento de la "necesidad". Y se preguntó: "¿Qué dirá la ministra Pettovello, leyendo un libro de un señor que considera que el trabajo infantil puede ser una respuesta pragmática?".

El otro pasaje que leyó Graña

El análisis de Graña fue más allá y reveló que el autor favorito de Milei no solo se queda en la justificación del trabajo de menores. "Es más. En el capítulo 15 del tercer volumen, Walter Block dice que habría que considerar los contratos de esclavitud voluntaria", disparó el conductor. Para el periodista, estos conceptos parten de una falacia peligrosa que ignora las desigualdades reales de la sociedad. "Esto parte de la idea que no existen relaciones de fuerza. Que un individuo poderoso es lo mismo que un individuo débil", explicó.