Alerta en Gran Hermano: un participante podría ser expulsado a días de la gran final

Un participante de Gran Hermano podría recibir una dura sanción y ser eliminado antes de la gran final.

Un participante de Gran Hermano (Telefe) cometió una grave infracción y podría ser sancionado, a tan solo una sema de la gran final. Una vez más, uno de los "hermanitos" rompió la regla más importante: no compartir información sobre el afuera.

Resulta que recientemente, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares protagonizaron una boda ficticia en la casa más famosa del país. Para celebrar el evento, la producción organizó una enorme fiesta en la que estuvieron presentes todos los ex participantes del reality, quienes fueron al casamiento como invitados.

Romina Uhrig, quien mantuvo una fuerte amistad con Julieta dentro de la casa, le confesó a la bailarina que apenas salió de la casa, todos los panelistas del debate y gran parte del público la destrozaron por sus actitudes. Poggio no pudo guardar el secreto y se lo contó a Nacho y a Marcos, por lo que se rumorea que podría ser sancionada, ya que está prohibido revelar información sobre lo que sucede en el mundo exterior con respecto al juego.

"Romi me dijo: 'El día que me fui, me mataron'", les contó Julieta a sus compañeros. "¿Cómo 'me mataron'?", preguntó Nacho, intrigado. "Y, que el día que se fue la mataron por lo que se fue, qué se yo, no sé", le explicó la "hermanita". "No entiendo...", dijo Marcos, con un gesto de confusión. "Que el día que se fue, se enteró por lo que se fue, ¿entienden?", insistió Julieta.

Fue entonces cuando Nacho dijo que, quizás, el público se había enojado con Romina por sus dichos sobre la ciudad de Rosario. "¿Cómo se va a ir por eso, Nacho?", le preguntó Julieta. "¿Vos te pensás que a la gente de Rosario le habrá caído bien, boluda? Capáz se fue por eso", reflexionó el joven, pero Poggio insistió en que eso no es motivo suficiente para ser eliminado de la casa. "Creo yo, eh, es mi humilde opinión. 'Rosario no es Santa Fe', dijo. Y ella era diputada, capáz que la mataron por eso, andá a saber. Sino, ¿qué otra cosa te acordás que hizo Romi?", le preguntó Castañares. "No sé, qué se yo, no sé, Nacho. No sé nada", cerró Poggio.

Romina Uhrig rompió el silencio sobre las acusaciones en relación a su patrimonio

Romina fue eliminada por el 57,69% de votos negativos en la final contra Nacho. La exdiputada recibió una gran cantidad de comentarios negativos en las redes durante su estadía en la casa y una buena parte del público la acusó de haberse victimizado con su situación económica, ya que mientras hablaba sobre lo mucho que deseaba independizarse financieramente de su exmarido Walter Festa, se rumoreaba que tenía un gran patrimonio.

Al ser consultada al respecto, Romina respondió: "No soy ninguna manicura pobre. Me separé y jamás quise dar ese papel de lástima. Tengo mi trabajo que es en La Plata y cuando tengo el tiempo libre hago uñas en mi casa, porque me sirve un montón esa plata. Yo no tengo propiedades, porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión".

Ceferino Reato, panelista del debate, la acusó de mentirosa y le señaló: "Siempre has vivido bien, en un country. No teniendo plata sos una persona que vivió en un country". Romina, al borde de las lágrimas pero con una postura firme, le respondió que su exmarido es quien vivía en un country, pero que se separaron "por problemas de plata y en malos términos". "Cuando me separo de Walter en diciembre, me tenía que mudar y tuve que vender las cosas que tenía en casa porque él no podía ayudarme", aseguró.